باريس سان جيرمان يتعادل إيجابيا أمام ريمس في الدوري الفرنسي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان إيجابيا مع نظيره ستاد ريمس بهدف لكل منهم في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد حديقة الأمراء ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الفرنسي.

ملخص مباراة باريس وريمس

وبدأت صافرة انطلاق مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان وريمس برتم هادئ نسبيا وارتطمت كرة جونسالو راموس بالعارضة في الدقيقة 31 وحاول الفريقان تسجيل هدف لكنهم لم ينجحوا في ذلك وانتهى الشوط الأول 0/0 وبدأ الشوط الثاني من المباراة وسجل ديمبيلي الهدف الأول في الدقيقة 47 صنع كفاراتسخيليا وعاد ناكمورا بهدف التعادل لريمس في الدقيقة 56 وحاول باريس تسجيل الهدف الثاني والفوز بالمباراة لكن لم يستطيع لتألق الدفاع والحارس في التصدي لجميع المحاولات وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بينهم.

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وبهذه النتيجة احتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان المركز الأول بجدول ترتيب ليج وان برصيد 47 نقطة بعد تحقيق 14 فوز و5 تعادلات ولم يخسر بينما ظل ريمس في المركز 12 برصيد 22 نقطة حيث انتصر خلال 5 وتعادل بسبعة وهزم بمثلهم.

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