أحمد سعد يتصدر الترند ويشيد بعزيز الشافعي في حوار مع عمرو أديب: نجاحه مسألة شخصية

تصدّر المطرب أحمد سعد التريند بعد إطلاق ألبومه الجديد "حبيبنا"، حيث حققت أغنيته "بسيط" نجاحًا كبيرًا، استحوذت على إعجاب جمهور واسع وتصدرت الترند على منصات يوتيوب والسوشيال ميديا. خلال ظهوره في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، شارك سعد فرحته بنجاح الألبوم وأغنياته، كاشفًا عن مشاعره تجاه نجاحه الشخصي.

وقال عمرو أديب، الذي استضاف أحمد سعد في الحلقة: "لما بتنجح بحس إني أنا اللي بنجح، نجاحك بالنسبالي مسألة شخصية مش فنية".

كانت هذه التصريحات تعبيرًا عن العلاقة الوطيدة بين أديب وسعد، حيث وصف الإعلامي نجاح الأخير على أنه إنجاز مشترك.

خلال اللقاء، أثنى أحمد سعد على الملحن والموزع الموسيقي عزيز الشافعي، مشيرًا إلى أنه لطالما كان يتمنى التعاون معه. وقال سعد: "دائمًا عيني على عزيز الشافعي، وأريد أن أغني بعض أعماله لأنه يلحن على العود، وهذه الأشياء الناجحة".

وأضاف: "عزيز الشافعي فنان عظيم يجمع بين الفن والتجارة، وهو أمر صعب للغاية. أحب العمل معه لأنه أعطاني وقته".

تجسد هذه الكلمات من أحمد سعد تقديره الكبير لشخصية الشافعي، الذي نجح في تقديم مزيج من الإبداع الفني والنجاح التجاري، وهو ما يعتبره سعد محط إعجاب.

أما عن أغنية "بسيط"، التي تعاون فيها سعد مع الشاعر نادر عبد الله، فقد أثارت إعجاب الجمهور بسبب كلماتها الواقعية والمختلفة عن سابقيها. وقد أثنى جمهور سعد على الشاعر نادر عبد الله على تقديمه لكلمات مميزة تعكس واقع الشباب البسيط، كما جاءت الأغنية بموسيقى لحنها أحمد إبراهيم، الذي لاقى إشادة واسعة من الجمهور. الأغنية تمثل نقلة جديدة في مسيرة سعد الفنية وتثير الجدل بين محبيه لما تحمله من معاني جديدة.

من جانبه، عبر نادر عبد الله عن سعادته بتعاوناته العديدة مع النجوم، مشيرًا إلى أن أغنية "بسيط" تمثل إحدى أبرز أعماله التي تتماشى مع الواقع المصري والعربي.

بذلك، يعكس نجاح أحمد سعد وألبومه الجديد رغبة الفنان في تقديم أعمال فنية تتماشى مع تطلعات جمهوره، مع الاستمرار في الإبداع والتجديد في اختياراته الفنية.