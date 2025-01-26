أشرف قاسم: إدارة الزمالك لم تتعامل باحترافية في ملف تجديد عقد زيزو

الفجر الرياضي
بوابة الفجر


أكد أشرف قاسم نجم الزمالك والمنتخب السابق،  أن إدارة الزمالك لم تتعامل باحترافية في ملف تجديد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق.

أشرف قاسم: إدارة الزمالك لم تتعامل باحترافية في ملف تجديد عقد زيزو 

وواصل أشرف قاسم لبرنامج كورة كل يوم على شاشة قناة الحياة، أن إدارة الزمالك لم تدير ملف التجديد بشكل جيد، وكان لا بد أن يكون حسم لهذا الملف من فترة طويلة، سواء بالتجديد للاعب أو بيع اللاعب.

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وواصل أشرف قاسم: لو الزمالك مش عارف يجدد لزيزو كان عرضه للبيع من بدري، واللاعب تلقى عروض كبيرة تصل إلى 7 مليون دولار، كانت كفيلة بانتشال الزمالك من أزمته المالية بدلا من الحصول على قرض ب250 مليون جنيه.

وواصل أشرف قاسم: أن الزمالك فشل في تجديد التعاقد مع عدد من نجوم الفريق وليس زيزو فقط، وهى أزمة تواجه الفريق.

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