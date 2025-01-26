وفاة ربة منزل وإصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمركز طهطا بسوهاج

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جانب من الحادث
جانب من الحادث

شهد الطريق الزراعى الغربى بمركز طهطا شمال محافظة سوهاج، حادث ماثوى، اصطدام سيارتين ميكروباص فى المواجهة، مما أدى لوجود إصابات بين الطرفين ومتوفاه.

وتعود أحداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث سير، بالطريق الزراعى الغربى دائره المركز.

وبالانتقال والفحص تبين الآتى:_
طرفـي الحادث:-  
السيارة " ميكروباص قيادة المدعو " أحمد.ح.غ"  سن 35 سائق، ومقيم دائرة المركز، مصابًا " كسور بالرسغ الأيمن والقدم اليسري والفخذ الأيسر "، السيارة ميكروباص قيادة المدعو" عمرو.خ.م " 18 سنه  سائق، ومقيم دائرة المركز، مصابًا " كسر متفتت بالساق اليسري، وقع الحادث نتيجة إصطدام السيارتين بالمواجهة،  
نجم عن الحادث وفاة مستقلة السيارة الثانية المدعوة " بخيته. م. ا" سن 53 ربة منزل،
ومقيمه دائرة المركز،وتم نقلها لمشرحة مستشفي طهطا العام  وإصابة كل من:- 
1_ مستقلي السيارة الثانية المدعو" علي م م"  سن 43  " جرح بفروة الرأس وإشتباه ما بعد الإرتجاج وكسر بالعضد الأيسر، 
2- المدعو "علي ا م "سن 46 كدمات وسحجات متفرقة بالجسم "،
3- المدعو "عمر م م " سن 40 جرح بالجبهة من الناحية اليمني وإشتباه كسر بالجمجمة "،   
4- المدعو" أحمد م ا" سن 70 بالمعاش - " كدمات وسحجات متفرقة بالجسم "،
5- المدعوة" رسمية م ا " سن 55 ربة منزل - " كسر أسفل الفخذ الأيسر "،
6- المدعو "محمود ق م " سن 60 بالمعاش  " جرح بفروة الرأس " - وتم نقلهم لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي الإسعافات اللازمة وحالتهم العامة مستقرة،
7- المدعوة "هانم م م" سن 37 ربة منزل " جرح بالجبهة من الناحية اليمني" - وتم نقلها لمستشفي طهطا العام، وجميعهم مقيمون بناحية شطوره دائرة المركز.

افادا قائدي السيارتين والمصابين بمضمون ما سبق، حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.

سوهاج محافظة سوهاج قرية شطورة حادث سير سياره ميكروباص مركز طهطا مديرية أمن سوهاج

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