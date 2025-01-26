تعانى مرض نفسي.. طالبة تنهي حياتها بالقفز في نهر النيل بسوهاج

لقيت طالبة مصرعها فى العقد الثانى من العمر تبلغ 23 عامًا، ادعاء غرق، لقيامها بالقفز من أعلى الكوبرى، سبب اضطرابات نفسية وعصبية.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة قسم ثان سوهاج، يفيد بورود بلاغ من الأهالى، قيام المدعوة "منة الله ا م " سن 23 طالبه، ومقيمه دائرة قسم ثان سوهاج، بالقفز بنهر النيل من أعلي الكوبري المشار إليه، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنقاذ وإخراج الفتاه سالفة الذكر، ونقلها لمستشفي سوهاج العام وتوفيت عقب وصولها بسبب إسفكسيا الغرق كما جاء بتقرير المستشفي.

أفاد شاهد الواقعة المدعو "عبد الله م ه" سن 32 حاصل علي ليسانس، ومقيم دائرة قسم ثان سوهاج، بمشاهدته للفتاة المذكورة حال قيامها بالقفز بنهر النيل، من أعلي الكوبري سالف الذكر.

افاد كلًا من:-

والدة الفتاة المدعوة "ميرفت س ع" سن 48 ربة منزل، شقيق الفتاة المدعو "يوسف" سن 17 طالب، ومقيمان بذات الناحية، بمضمون ما سبق وعللا قيامها بذلك لمعاناتها من إضطرابات نفسية وعصبية ونفيا الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.