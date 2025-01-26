أكد الإعلامي أمير هشام، أن ملف تجديد عقد أحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك أصبح "مُعلق" في الوقت الراهن، خصوصًا بعد البيان الصادر من اللاعب عبر حساباته الشخصية.

أمير هشام: ملف تجديد زيزو مع الزمالك "معلق" في الوقت الراهن

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "مجلس الزمالك يتجه حاليا لإنهاء أزمة المستحقات وتجديد عقود بعض اللاعبين، وسيكون من الصعب رحيله عن الفريق في الأيام المقبلة".

وأضاف: "مجلس الإدارة قرر تعليق مفاوضات تجديد عقد زيزو، والانتظار لحين حل الأزمة المالية".