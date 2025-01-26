أمير هشام: ملف تجديد زيزو مع الزمالك "معلق" في الوقت الراهن
أكد الإعلامي أمير هشام، أن ملف تجديد عقد أحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك أصبح "مُعلق" في الوقت الراهن، خصوصًا بعد البيان الصادر من اللاعب عبر حساباته الشخصية.
أمير هشام: ملف تجديد زيزو مع الزمالك "معلق" في الوقت الراهن
وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "مجلس الزمالك يتجه حاليا لإنهاء أزمة المستحقات وتجديد عقود بعض اللاعبين، وسيكون من الصعب رحيله عن الفريق في الأيام المقبلة".
وأضاف: "مجلس الإدارة قرر تعليق مفاوضات تجديد عقد زيزو، والانتظار لحين حل الأزمة المالية".