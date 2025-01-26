أمير هشام: ملف تجديد زيزو مع الزمالك "معلق" في الوقت الراهن

الفجر الرياضي
زيزو
زيزو

أكد الإعلامي أمير هشام، أن ملف تجديد عقد أحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك أصبح "مُعلق" في الوقت الراهن، خصوصًا بعد البيان الصادر من اللاعب عبر حساباته الشخصية.

أمير هشام: ملف تجديد زيزو مع الزمالك "معلق" في الوقت الراهن

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "مجلس الزمالك يتجه حاليا لإنهاء أزمة المستحقات وتجديد عقود بعض اللاعبين، وسيكون من الصعب رحيله عن الفريق في الأيام المقبلة".

txt

روقا: جمهور الزمالك ظلمني.. والسوشيال ميديا سبب الفتنة والتعصب

txt

الزمالك يهزم بيراميدز في دوري الكرة النسائية

وأضاف: "مجلس الإدارة قرر تعليق مفاوضات تجديد عقد زيزو، والانتظار لحين حل الأزمة المالية".

مواد متعلقة

أمير هشام: الزمالك يرغب في ضم مدافع جديد.. والجلاصي معروض على جروس

محمد رضا "الهو" لاعب الزمالك أفضل ليبرو في البطولة العربية للكرة الطائرة

الأكثر قراءة

مانشستر سيتي يقلب الطاولة على تشيلسي بفوز مثير 3-1 في قمة الدوري الإنجليزي بمشاركة النجم المصري عمر مرموش

جراديشار قد يشارك أساسيًا مع الأهلي أمام بيراميدز

"عزيز الشافعي يكشف السر وراء ألبوم أحمد سعد: أغاني جديدة بصوت مألوف وعمل فني مدهش!"

بن شرقي طلب فسخ عقده مع الريان.. والأهلي لديه اتفاق مع اللاعب

5 زيجات وإصابة بالسكري.. حميد الشاعري يكشف عن إصابته بالسكري ويثير الجدل بتفاصيل حياته الخاصة في أول ظهور بعد العملية الجراحية

الأهلي لازال يفاضل بين بعض الأجانب.. ومطالب كوتيسا تعرقل فكرة ضمه

التفاصيل المالية في صفقة جراديشار مع الأهلي

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة مانشستر سيتي × تشيلسي Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز