جروس يوجه طلبًا جديدًا لإدارة الزمالك بشأن أزمة المستحقات

الفجر الرياضي
جروس
جروس

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك حالة استياء لدى كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك، وكذلك لاعبي الفريق، بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المالية، مشيرًا إلى أن المدرب يريد الجلوس مع أعضاء مجلس الإدارة.

 جروس يوجه طلبًا جديدًا لإدارة الزمالك بشأن أزمة المستحقات

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "أعضاء مجلس الإدارة لا يريدون مواجهة اللاعبين بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المالية، وأعضاء المجلس يذهبون للنادي عقب نهاية مران الفريق الأول، بعدما فشلوا في تسديد المستحقات على مدار الفترة الأخيرة".

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وأضاف: "جروس يريد مقابلة أعضاء مجلس الإدارة، والمدرب السويسري تحدث مع عبدالواحد السيد مدير الكرة من أجل حل أزمة المستحقات، خصوصًا بعدما خسر الفريق الأبيض أمام مودرن سبورت، وأبلغه بأنه لا يستطيع معاقبة اللاعبين بسبب عدم صرف المستحقات".

وأكمل: "الزمالك يجد صعوبة في عقاب لاعبيه بعد الخسارة من مودرن سبورت في الدوري، وجروس طالب عبدالواحد السيد بالحديث مع مجلس الإدارة لسرعة حل الأزمة، لأن تلك الازمة تعرقل عمله، ويجد صعوبات كثيرة مع الفريق في المرحلة الحالية".

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