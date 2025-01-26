طقس غير متوقع وأجواء شتوية شديدة.. تعرف على حالة الطقس اليوم الأحد..طقس غير متوقع وأجواء تحمل المفاجآت.

تعرف على ملامح طقس اليوم الأحد التفاصيل الكاملة

يطل يوم الأحد 26 يناير 2025 بوجه شتوي تتداخل فيه برودة الليل مع دفء النهار. خبراء الأرصاد الجوية يتوقعون أجواء معتدلة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، فيما تكون مائلة للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومع ذلك، تتحول البرودة ليلًا لتصبح شديدة، خاصة في ساعات الصباح الباكر، وتغمر مختلف الأنحاء.

حالة الطقس

ضيف غير مرغوب تعرف على مناطق الشبورة المائية

تمتد الشبورة المائية صباحًا، لتغطي الطرق الزراعية والسريعة، لا سيما القريبة من المسطحات المائية.

و تشير التحذيرات إلى كثافة الشبورة أحيانًا في مناطق السواحل الشمالية، الوجه البحري، ومدن القناة.

لذا، الحذر واجب للسائقين في تلك الفترات.

أمطار الشتاء بين هادئة ورعدية الخرائط تكشف التفاصيل

خرائط الطقس تكشف عن فرص سقوط أمطار متوسطة، قد تتخللها عواصف رعدية على الإسكندرية، بورسعيد، وبعض محافظات الوجه البحري.

في مناطق أخرى بالسواحل الشمالية وشمال سيناء، ستتفاوت الأمطار بين خفيفة ومتوسطة.

مع حلول المساء، تمتد زخات خفيفة إلى القاهرة الكبرى، مما يضفي على الأجواء لمسة شتوية مميزة.

تعرف على نشاط الرياح واضطرابات البحار

أجواء بحرية متقلبة والرياح تنشط على السواحل الشمالية والوجه البحري، مما يثير بعض التقلبات.

√ البحر المتوسط سيشهد حالة بين الخفيفة والمعتدلة، حيث تتراوح أمواجه بين 1 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

√ البحر الأحمر سيكون أكثر استقرارًا نسبيًا، بارتفاع أمواج يصل إلى 1.5 - 2 متر.

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

على الرغم من برودة الليل، تستقر درجات الحرارة نسبيًا في المدن الكبرى،

• حيث تسجل القاهرة الكبرى 21 درجة للعظمى و11 للصغرى.

• أما شرم الشيخ، فستحتفظ بأجوائها المعتدلة بـ24 درجة للعظمى.

• في حين تسجل كاترين أقل درجة حرارة بـ 0 درجة، مما يجعلها الأكثر تجمدًا.

اليوم يحمل تقلبات تناسب عشاق الشتاء، بين دفء النهار وبرودة الليل.

لذا، سواء كنتم تخططون لنزهة صباحية أو سهرة ليلية، استعدوا لمفاجآت الطقس.