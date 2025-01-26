الأهلي لازال يفاضل بين بعض الأجانب.. ومطالب كوتيسا تعرقل فكرة ضمه

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن الجناح المغربي إلياس شوارف لاعب سيون السويسري، لازال ضمن حسابات مسئولي النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن مسئولي القلعة الحمراء لديهم اتفاق ايضا مع الجناح البرازيلي إيفرتون.

الأهلي لازال يفاضل بين بعض الأجانب.. ومطالب كوتيسا تعرقل فكرة ضمه

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "الأهلي توصل لاتفاقات مع بعض اللاعبين، وقد يعلن عن الصفقة الجديدة عقب لقاء بيراميدز".

وأضاف: "الأهلي في المرحلة الحالية توصل لاتفاقات مع بعض اللاعبين، ولازال يُفاضل بين بعض العناصر، وسوف يختار 2 من بين ثلاثة لاعبين".

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وأكمل: "ديريك كوتيسا مهاجم جيد، وهو لاعب مرشح وبقوة، ولكن ما يمنع إمكانية ضمه، رغبته في الحصول على مقابل مالي كبير".

وأوضح: "كفة أشرف بن شرقي هي الأرجح نسبيًا في الانتقال للنادي الأهلي"

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