

أكد الإعلامي أمير هشام، أن الأهلي يسعى لجلب لاعب آخر، ومن بين الأسماء المطروحة وبقوة أشرف بن شرقي لاعب الريان القطري، وهناك أصوات تطالب بضمه خصوصا أنه سبق ولعب في الأجواء العربية والإفريقية وله تجربة مع الوداد والزمالك، وهو صفقة كبيرة وجماهيرية، ولاعب كواليتي عالٍ جدًا.

بن شرقي طلب فسخ عقده مع الريان.. والأهلي لديه اتفاق مع اللاعب

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "اليوم، أشرف بن شرقي تواصل مع مسئولي نادي الريان القطري وطلب فسخ عقده في يناير، ولكنهم يرغبون في إكمال لنهاية الموسم الجاري، واللاعب يريد فسخ العقد بشكل ودي، وطبقا لمعلوماتنا فأن الريان يريد ضم صفقة أجنبية".

وأضاف: "بن شرقي يرغب في الرحيل وفسخ عقده رسميا، وحال اتمام اجراءات الرحيل عن الريان رسميا، فأن النادي الأهلي سيقوم بضمه وتم إنهاء كافة الاتفاقات معه".

وزاد: "لو تم فسخ عقد بن شرقي مع الريان قد يكون واحد من ضمن الصفقات الأجنبية".

وأتم: "كفة بن شرقي هي الأرجح للانتقال للأهلي في يناير الجاري".

