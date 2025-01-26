أكد الإعلامي أمير هشام، أن المهاجم السلوفيني نيجك جراديشار لاعب النادي الأهلي سيحصل على 400 ألف دولار لنهاية الموسم، فيما يتقاضى في الموسم المقبل 700 ألف دولار، بزيادة 100 ألف دولار سنويًا.

التفاصيل المالية في صفقة جراديشار مع الأهلي

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "الأهلي دفع 1.3 مليون دولار لنادي فيهيرفار المجري، والقسط الأول يكون 700 ألف دولار يسدد في يناير، و600 ألف دولار في شهر يوليو القادم".

وأضاف: "يوسف أيمن غادر إلى الدوحة ليعود لناديه الدحيل القطري، بعدما تم فسخ عقود الإعارة".