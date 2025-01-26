جراديشار قد يشارك أساسيًا مع الأهلي أمام بيراميدز

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أكد الإعلامي أمير هشام، أن مواجهة الأهلي ضد بيراميدز في غاية الأهمية بالنسبة للفريقين، مشيرًا إلى أن الأجواء مشدودة للغاية داخل القلعة الحمراء، وهو يدل على صعوبة وقوة الخصم الذي يضم لاعبين مميزين وجهاز فني مميز.

جراديشار قد يشارك أساسيًا مع الأهلي أمام بيراميدز

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "الأهلي سيدخل اللقاء مدعومًا بالصفقتين الجديدتين مصطفى العش ونيجك جراديشار، والأخير قريب من المشاركة وقد يخوض اللقاء أساسيًا".

أيمن الشريعي بعد قطع إعارة لاعبه من الزمالك: زياد.. كمال النجاح

جماهير الزمالك تحتفي بالتأهل إلى نهائي البطولة العربية للطائرة

وأضاف: "محمود الخطيب رئيس النادي عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، من أجل دعم ومؤازرة اللاعبين، ودائما يكون حديث رئيس الأهلي هامًا للغاية في المواجهات الصعبة، خصوصا أن النتائج ليست جيدة مؤخرًا، والمرحلة الحالية صعبة، وهو يسعى لخلق دوافع خاصة للاعبين من أجل تحقيق نتيجة جيدة".

وواصل: "أتمنى أن يظهر محمود البنا بمستوى جيد خلال لقاء الغد".

مواد متعلقة

أمير هشام: ملف تجديد زيزو مع الزمالك "معلق" في الوقت الراهن

بعثة الزمالك تعود للقاهرة غدًا بعد التتويج بالبطولة العربية لكرة الطائرة

الأكثر قراءة

مانشستر سيتي يقلب الطاولة على تشيلسي بفوز مثير 3-1 في قمة الدوري الإنجليزي بمشاركة النجم المصري عمر مرموش

جراديشار قد يشارك أساسيًا مع الأهلي أمام بيراميدز

"عزيز الشافعي يكشف السر وراء ألبوم أحمد سعد: أغاني جديدة بصوت مألوف وعمل فني مدهش!"

بن شرقي طلب فسخ عقده مع الريان.. والأهلي لديه اتفاق مع اللاعب

5 زيجات وإصابة بالسكري.. حميد الشاعري يكشف عن إصابته بالسكري ويثير الجدل بتفاصيل حياته الخاصة في أول ظهور بعد العملية الجراحية

الأهلي لازال يفاضل بين بعض الأجانب.. ومطالب كوتيسا تعرقل فكرة ضمه

التفاصيل المالية في صفقة جراديشار مع الأهلي

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة مانشستر سيتي × تشيلسي Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز