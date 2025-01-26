د.حماد عبدالله يكتب: 21 شيئًا ستندم عليها لاحقًا !!





أصدقائى الاعزاء كتاب أخر وجدت من الأهمية بأن أطلعكم على ما حصلته (جزء مما حصلته) فى هذا الكتاب إنه كتاب بعنوان " نظرية الفستق " كتاب سيغير طريقة تفكيرك وحكمك على الأشياء للكاتب "فهد عامر الأحمدى" (باللغة العربية).

ولعل تقديم المؤلف لكتابه الهام هذا قد يشدك كما شدنى حيث يقول كل انسان حولك "مزيج" نفسى، ووراثى، وثقافى، لا يتكرر بين فردين فأنا وأنت وأى شخص تعرفه (محصله) للعناصر وظروف ومؤشرات لا تتشابه حتى بين التوائم، وتتحول بمرور العمر وتنوع الخبرات إلى حقيبه ( بأرقام سرية) لا نعرف حتى نحن كيف نفتحها ونرى محتوياتها.

ويهدف هذا الكتاب إلى محاولة توضيح الدافع وإستكشاف الداخل قبل تطوير الذات والإنطلاق للخارج.

لهذا السبب لاحظت أن الكتاب يبدأ بمواضيع تتعلق بإستكشاف الذات مثل أعرف نفسك أولًا، وقد لاتكون ذكيًا كما تعتقد، والبقع العمياء فى دماغك، وقناعاتك الشخصية أفكارًا مقدسة.

و إنتقل الكاتب إلى تحديد خلاصات تجاربه وقراءاته إلى مواضيع خاصة بتطوير الذات ومواجهة الحياة مثل تقنيات الحظ السعيد، وتعلم كيف تقول لا !

وإعمل بكفائه وجهد أقل، وماذا تفعل فى ثلاث دقائق، وأفضل مهنه فى العالم، بما فى ذلك "نظرية الفستق" التى أنصح كل أب بمناقشتها مع أبنائه.

وتذكر ياصديقى فى النهاية أن الكلمات تبقى كلمات حتى تتبناها أنت فتتحول إلى تصرفات وأفعال.

يا أصدقائى إسمحوا لى أن أسرد فى بقية مقالى خلاصة لهذا الكتاب وسأنهى المقال بواحد وعشرون شيئًا ستندم عليها لاحقًا.

والندم حاله لايسلم منها انسان، جميعنا نندم على أشياء مضت فى حياتنا ولا يمكننا إعاده الزمن لإصلاحها.

ورغم أن لكل إنسان أخطائه الفريده وحماقاته المميزة نشترك جميعنا فى الندم على بعض الاشياء والتى لايسلم منها أغلب البشر وحين فكرت فى كتابه هذا الملخص، أو هذا المقال لم أجد صعوبه فى إختيار الإخطاء المشتركه للبشر، فخلال العشرة أو العشرين أو الثلاثين عامًا القادمة (حسب عمرك الأن) سيندم معظمنا على أشياء كثيرة فى القائمة التالية:-

1- ستندم مثلًا على عدم قضائك وقتًا أطول مع والديك.

2- أنك لم تدخر شيئًا من دخلك (مهما بلغت ضألته ).

3- أنك لم تدرس بما يكفى ،، أو درست أكثر من اللازم.

4- أن أطفالك كبروا دون أن تكون بينهم أو تراهم فعلًا.

5- ستندم على جمع المال على حساب تربية (العيال).

6- على ضياع عمرك فى التسويق والمماطله وترحيل الأحلام.

7- على كل فعل خنت فيه إنسانًا تعرفه أو جرحت منه شخصيًا تحبه.

8- على كل مره ضعفت فيها أو ترددت فى قول (لا).

9- على منح الأخرين قرار تخطيط حياتك وتوجيه أحلامك.

10- على كل معتقد إلتزمت به قبل أن تكتشف زيفه بنهاية العمر.

11- كل فكره عرفت زيفها ولم تتخلص منها فى بداية العمر.

12- كل تأنيب ضمير تركته يتضخم ككرة الجليد.

13- كل فرصه أو فكرة لم تستغلها فى سن الشباب.

14- كل لحظة تسببت فيها ببكاء والديك أو خجل ابناءك منك.

15- كل قناع لبسته لتنال إعجاب الناس!

16- كل صديق وقريب لم تزرهم حتى توفاهم الله.

17- كل صداقه جميله فقدتها لسنوات طويله.

18- ستندم على زواج فاشل أخفيته لسنوات طويله.

19- على كل نصيحه وفرصه تجاهلتها حتى أدركت أهميتها.

20- كل موقف ظلمت فيه إنسان أضعف منك أو تملك عليه وصايه.

21- وأخيرًا سيندم معظمنا على الرحيل من الدنيا دون ترك أثر جميل أو إحسان عظيم وقبل فوات الإوان إعتبر هذه الفرضيات (امتحان) حاول الإجابة عليه وضع لنفسك درجة من (21)