بحضور نواب ومساعدي الوزير وكوادر الوزارة

مؤمن الجندي يحاضر ورشة إدارة الأزمات الإعلامية لقيادات وزارة الصناعة الإماراتية

عربي ودولي
بوابة الفجر

نشرت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، عددًا من الصور عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لورشة إدارة الأزمات الإعلامية التي حاضرها الكاتب الصحفي والإعلامي المصري الدكتور مؤمن الجندي.

خبراء لـ "الفجر": زيارة الرئيس السيسي إلى الإمارات تحمل العديد من رسائل والدلالات

الإمارات تعيد افتتاح سفارتها في بيروت

وتصدر الجندي -الكاتب الصحفي بالفجر ورئيس القسم الرياضي-  أبرز اللقطات من الفعاليات والجلسات التي شهدت مشاركة كوادر وقادة ورؤساء أقسام الوزارة خلال "الخلوة الاستراتيجية" في فندق دانات العين.

وكتب الحساب الرسمي للوزارة على انستجرام: "تضمنت الخلوة ورشة إدارة الأزمات الإعلامية، تعرفنا خلالها إلى المهارات المطلوبة لمواجهة التحديات والأزمات المستقبلية من خلال التفكير والتخطيط، والعمل الجماعي والأفكار المبتكرة".

د. مؤمن الجندي أثناء الورشة لقيادات وزارة الصناعة الإماراتية

يذكر أن دكتور مؤمن الجندي يعمل مدربًا إعلاميًا منذ عام 2016، وقدم عددًا كبيرًا من الدورات في أكبر المؤسسات مثل جامعة الدول العربية، معهد الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو، معهد أماك - الأهرام، والأكاديمية الأمريكية بالقاهرة، بالإضافة لعمله في منصب رئيس قسم الصحافة والإعلام بأكاديمية ٦ أكتوبر، ومحاضراته في بعض الدول العربية مثل فلسطين والأردن والسعودية والإمارات، عبر بوابة “مشروع إعلامي” الذي أسسه منذ ما يقرب من 10 سنوات، ليقدم منحًا مجانية للجيل الجديد من شباب الإعلام في مصر والوطن العربي.

وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات وزارة الصناعة الاماراتية دكتور مؤمن الجندي ورشة إدارة الأزمات الإعلامية تدريب إعلامي

مواد متعلقة

مؤمن الجندي: هل أنت حر أم تحت السيطرة بلا أجرة؟

ترشيح مؤمن الجندي لجائزة "The Best" في 2024 من إيجي بودكاست
Elfagr.org

الأكثر قراءة

مانشستر سيتي يقلب الطاولة على تشيلسي بفوز مثير 3-1 في قمة الدوري الإنجليزي بمشاركة النجم المصري عمر مرموش

عاجل:- ترامب يقترح "تطهير غزة" ودعوة لمصر والأردن لاستقبال الفلسطينيين

د.حماد عبدالله يكتب: 21 شيئًا ستندم عليها لاحقًا !!

عاجل:- البيت الأبيض يخفف الحظر على توريد قنابل لإسرائيل بوزن 2000 رطل

مواعيد مباريات اليوم الأحد 26-01-2025 في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة لها

ترتيب الدوري الايطالي 2024-2025 قبل مباريات اليوم الأحد

أسما إبراهيم تتصدر تريند جوجل لهذا السبب

‏الرئيس اللبناني: أدعو أهلنا في جنوب لبنان إلى ضبط النفس والثقة بالقوات المسلحة