مؤمن الجندي يحاضر ورشة إدارة الأزمات الإعلامية لقيادات وزارة الصناعة الإماراتية

بحضور نواب ومساعدي الوزير وكوادر الوزارة

نشرت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، عددًا من الصور عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لورشة إدارة الأزمات الإعلامية التي حاضرها الكاتب الصحفي والإعلامي المصري الدكتور مؤمن الجندي.

وتصدر الجندي -الكاتب الصحفي بالفجر ورئيس القسم الرياضي- أبرز اللقطات من الفعاليات والجلسات التي شهدت مشاركة كوادر وقادة ورؤساء أقسام الوزارة خلال "الخلوة الاستراتيجية" في فندق دانات العين.

وكتب الحساب الرسمي للوزارة على انستجرام: "تضمنت الخلوة ورشة إدارة الأزمات الإعلامية، تعرفنا خلالها إلى المهارات المطلوبة لمواجهة التحديات والأزمات المستقبلية من خلال التفكير والتخطيط، والعمل الجماعي والأفكار المبتكرة".

د. مؤمن الجندي أثناء الورشة لقيادات وزارة الصناعة الإماراتية

يذكر أن دكتور مؤمن الجندي يعمل مدربًا إعلاميًا منذ عام 2016، وقدم عددًا كبيرًا من الدورات في أكبر المؤسسات مثل جامعة الدول العربية، معهد الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو، معهد أماك - الأهرام، والأكاديمية الأمريكية بالقاهرة، بالإضافة لعمله في منصب رئيس قسم الصحافة والإعلام بأكاديمية ٦ أكتوبر، ومحاضراته في بعض الدول العربية مثل فلسطين والأردن والسعودية والإمارات، عبر بوابة “مشروع إعلامي” الذي أسسه منذ ما يقرب من 10 سنوات، ليقدم منحًا مجانية للجيل الجديد من شباب الإعلام في مصر والوطن العربي.