البابا تواضروس يستقبل الوفد الكنسي المشارك في تنصيب بطريرك إريتريا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، أعضاء الوفد الكنسي المشارك في تنصيب بطريرك إريتريا الجديد الأب باسيليوس، وذلك قبل سفرهم اليوم إلى أسمرة عاصمة إريتريا.

يتكون الوفد من أصحاب النيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى، والأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط، والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ.

وأسفرت الانتخابات التي جرت في التاسع من شهر ديسمبر الماضي عن فوز نيافة المطران أبونا باسيليوس بمنصب البطريرك، ليصبح بذلك البطريرك السادس لهذه الكنيسة الشقيقة.