ريمس يوقف انتصارات باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

دخل باريس سان جيرمان المباراة وهو يسعى لتحقيق فوزه التاسع تواليًا في مختلف المسابقات، خاصة بعد انتصاره اللافت على مانشستر سيتي الإنجليزي 4-2 في دوري أبطال أوروبا، إلا أن رينس فرض عليه التعادل وحرمه من تعزيز سلسلة انتصاراته.

ريمس يوقف انتصارات باريس سان جيرمان

افتتح باريس سان جيرمان التسجيل مطلع الشوط الثاني عبر عثمان ديمبيليه بعد تمريرة مميزة من الوافد الجديد، الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا. لكن رينس رد سريعًا في الدقيقة 56 بهدف التعادل الذي سجله الياباني كيتو ناكامورا من صناعة الزيمبابوي مارشال مونيتسي.

ورغم التعادل، عزز باريس سان جيرمان موقعه في صدارة الدوري برصيد 47 نقطة، لكنه منح فرصة لمنافسه المباشر مارسيليا لتقليص الفارق إلى سبع نقاط إذا تمكن الأخير من الفوز على نيس في مباراته المقبلة. في المقابل، رفع رينس رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني عشر.