بولونيا يتعادل مع إمبولي 1/1 في الدوري الإيطالي

الفجر الرياضي
الدوري الإيطالي
الدوري الإيطالي

تعادل بولونيا مع مضيفه إمبولي 1/1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

بولونيا يتعادل مع إمبولي 1/1 في الدوري الإيطالي

ورفع بولونيا رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس، بفارق نقطة واحدة فقط خلف يوفنتوس صاحب المركز الخامس، والذي خسر أمام المتصدر نابولي 1/2 في وقت سابق من اليوم السبت.

على الجانب الآخر، رفع إمبولي رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع عشر.

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وتقدم إمبولي في الدقيقة 24 عن طريق لورينزو كولومبو، قبل أن يدرك بولونيا التعادل عن طريق بنيامين دومينيجز في الدقيقة 44.

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