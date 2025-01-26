تعادل بولونيا مع مضيفه إمبولي 1/1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

بولونيا يتعادل مع إمبولي 1/1 في الدوري الإيطالي

ورفع بولونيا رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس، بفارق نقطة واحدة فقط خلف يوفنتوس صاحب المركز الخامس، والذي خسر أمام المتصدر نابولي 1/2 في وقت سابق من اليوم السبت.

على الجانب الآخر، رفع إمبولي رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع عشر.

وتقدم إمبولي في الدقيقة 24 عن طريق لورينزو كولومبو، قبل أن يدرك بولونيا التعادل عن طريق بنيامين دومينيجز في الدقيقة 44.