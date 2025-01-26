أشار أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك وتوتنهام السابق إلى أن رجال الأعمال دمروا الجيل الذهبي للنادي بسبب فلوس ومكافآت للاعبين خارج العقود الأساسية.

ميدو: رجال الأعمال دمروا الجيل الذهبي الزمالك.. وهذا موقف زيزو

وقال ميدو، في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، على قناة dmc: "ملف زيزو وصل لمراحل متقدمة، والخلاف في أشياء بسيطة".

وتابع: "أنا متأكد من أن مجلس إدارة الزمالك سينجح في ملف تجديد زيزو وباقي اللاعبين التي يحتاجها الزمالك مثل عمر جابر والسعيد والونش".

وأكمل: "ما دمر جيل الألفينات الذي حقق 13 بطولة للزمالك أن رجال الأعمال كانت تقوم بمنح بعض اللاعبين مكافآت خاصة خارج العقود، ولا تقوم بمنح لاعبين أخرين، "القصة كانت حب وكره".. وهذا سبب رحيل العديد من النجوم مثل مدحت عبد الهادي وأبو العلا وبشير".

واسترسل: "إذا كان هناك رجل أعمال يرغب في مساعدة الزمالك يجب أن يكون غير معلن ويكون بينه وبين اللاعب".