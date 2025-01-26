ميدو: عقلية مرموش احترافية.. وهذا سبب دفع جوارديولا به أساسيًا ضد تشيلسي

الفجر الرياضي
عمر مرموش
عمر مرموش

عبر أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق عن سعادته بمستوى عمر مرموش خلال مباراة مان سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي.

ميدو: عقلية مرموش احترافية.. وهذا سبب دفع جوارديولا به أساسيًا ضد تشيلسي

وشهدت مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-25، ظهورًا مميزًا لعمر مرموش، والتي انتهت بنتيجة 3-1 لصالح السيتيزين.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة dmc: "مرموش لاعب مثقف جدا ومحترف، عملت معاه فترة عندما كان عمره 17 سنة، وهو محترف في كل حاجة".

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واستكمل: "لا أستطيع أن أنسى فضل وادي دجلة بقيادة ماجد سامي وتأثيرها على مستوى عمر مرموش فهي منظومة جيدة ومتميزة للغاية".

واسترسل: "كان لدي الشجاعة الكافية عندما منحت مرموش الفرصة إنه يلعب أساسي في توقيت صعب جدا، وكان بيلعب دايما جناح أيسر، ولكني شاركته رأس حربة، وكنت سعيد للغاية وأنا أتابع مباراة مرموش ضد تشيلسي".

وذكر:" عقلية مرموش الاحترافية تساعده على الوصول لأعلى مستوى في الملاعب، وهو واحدا من أفضل المهاجمين في أوروبا".

واختتم ميدو تصريحاته قائلا: "السيتي يحتاج لعناصر جديدة في ظل السقوط، وجريليتش بعيد عن مستواه وهذا ما شجع جوارديولا للبدء بعمر مرموش، وقدم مستوى جيد جدا"

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