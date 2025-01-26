حدود السحب والتحديثات الجديدة لتطبيق إنستا باي InstaPay: كل ما تحتاج لمعرفته

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انستاباي
انستاباي

تزايدت أعداد مستخدمي تطبيق إنستا باي (InstaPay) بشكل ملحوظ، وذلك بفضل الخدمات المميزة التي يقدمها في مجال المدفوعات اللحظية. 

التطبيق، المُعتمد من البنك المركزي المصري، يتيح تسهيل عمليات الدفع والتحويل المالي من خلال الهاتف الذكي بمرونة وأمان.

ما هي حدود السحب من تطبيق إنستا باي؟

وفقًا لتوجيهات البنك المركزي المصري، تم تعديل الحدود القصوى للسحب والتحويل من تطبيق إنستا باي، والتي أصبحت كالتالي:

  • الحد الأقصى للمعاملة الواحدة: 70،000 جنيه مصري.
  • الحد الأقصى للمعاملات اليومية: 120،000 جنيه مصري.
  • الحد الأقصى للمعاملات الشهرية: 400،000 جنيه مصري.

أسباب تعديل الحدود

أعلن البنك المركزي أن هذا التعديل جاء بناءً على تحليل البيانات المتعلقة بمعاملات المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، التي شهدت زيادة كبيرة في أعداد وقيم العمليات. يهدف التعديل إلى:

  • استيعاب مختلف شرائح العملاء.
  • تلبية احتياجات الاستخدام المتنوعة التي ظهرت مؤخرًا.

مزايا وتحديثات جديدة في تطبيق إنستا باي

منع التحويلات الخاطئة:
أطلق إنستا باي ميزة جديدة تقلل من الأخطاء الشائعة أثناء التحويل. يمكن للمستخدم الآن إنشاء رابط دفع يحتوي على جميع بيانات المستفيد المطلوبة، مما يضمن دقة وسلامة العملية.

سهولة الاستخدام:
يدعم التطبيق تسجيل الدخول عبر البصمة، وإضافة الحسابات البنكية بكل سهولة لتبسيط التجربة.

أمان متقدم:
يعتمد التطبيق على رمز PIN لضمان حماية بيانات المستخدمين أثناء تنفيذ العمليات المالية.

كيفية التسجيل في تطبيق إنستا باي

للاستفادة من خدمات التطبيق، اتبع الخطوات التالية:

  1. تحميل التطبيق:
    • للأندرويد: من متجر جوجل بلاي.
    • للآيفون: من متجر آبل.
  2. تأكيد رقم الهاتف.
  3. إدخال البيانات الشخصية.
  4. تفعيل البصمة.
  5. اختيار البنك الذي تتعامل معه.
  6. إضافة بيانات البطاقة البنكية والحساب البنكي.
  7. تعيين رقم PIN لضمان الأمان.

التحديثات الأخيرة من البنك المركزي

في 28 ديسمبر 2023، أعلن البنك المركزي تأجيل فرض رسوم على المعاملات التي تتم عبر تطبيق إنستا باي إلى أجل غير مسمى، مما يجعل التطبيق خيارًا اقتصاديًا وسهل الاستخدام.

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