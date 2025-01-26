بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاحد 26-1-2024 في قنا

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الدواجن

شهدت أسعار الدواجن البيضاء والحمراء، في محافظة قنا، استقرارا نسبيا وذلك وفقًا لآخر المستجدات والتطورات التي تشهدها السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الاحد.

ورصدت “الفجر”، أسعار الدواجن في محافظة قنا، حيث سجل كيلو الفراخ الأبيض متوسط سعر 95 جنيهًا.

 

أسعار الفراخ البيضاء 

 

ارتفع اليوم سعر كيلو الفراخ البيضاء  لتصل في المزرعة  بـ بين 87و90جنيهًا.

وتصل إل المستهلك بـ  93، 95 جنيهًا إلى المستهلك في المحلات الشعبية.

 

أسعار الفراخ الساسو اليوم 

 

سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم عند في المزارع بسعر 115 جنيها

ويصل إلى المحلات التجارية إلى المستهلك حاليا بسعر 120جنيهًا.

 

أسعار الفراخ البلدي اليوم 

 

تراوح في المزارع سعر الفراخ البلدي ليصل الكيلو الواحد بـ110 جنيهًا

وتباع للمواطن في الأسواق الشعبية بـ 117و118 جنيهًا.

أسعار الفراخ الأمهات اليوم 

تراوح كيلو الفراخ الأمهات في المزارع ليباع 85 جنيهًا

ويصل إلى المواطن المستهلك في المحلات بسعر  بين 88و87 جنيهًا.

سعر طبق البيض

سعر التكلفة لكرتونة البيض تسليم للمستهلك بين 155 إلى 156جنيه للطبق، خاصة وأن أسعار الأعلاف تشهد انخفاضات واسعة على مدار الأيام الماضية.

 

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