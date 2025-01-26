أسعار الذهب اليوم الأحد 26 يناير 2025: استقرار مع إجازة الصاغة

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 26 يناير 2025 حالة من الاستقرار، بعد الارتفاع الكبير الذي سجله عيار 21 يوم أمس بمقدار 60 جنيهًا، وذلك بالتزامن مع إجازة سوق الصاغة.

وفيما يلي التفاصيل:

سعر الذهب عيار 24 : 4388.57 جنيهًا للجرام.

: 4388.57 جنيهًا للجرام. سعر الذهب عيار 21 : 3840 جنيهًا للجرام (الأكثر تداولًا في السوق المصري).

: 3840 جنيهًا للجرام (الأكثر تداولًا في السوق المصري). سعر الذهب عيار 18 : 3291.43 جنيهًا للجرام.

: 3291.43 جنيهًا للجرام. سعر الجنيه الذهب: 30720 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا

على المستوى العالمي، سجلت أسعار الذهب اليوم 2770 دولارًا للأوقية، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في حركة الأسواق العالمية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

أسباب استقرار الذهب اليوم

إجازة سوق الصاغة المحلي، مما أدى إلى توقف حركة البيع والشراء بشكل مؤقت. استقرار السعر العالمي للأوقية عند مستوى 2770 دولارًا. ارتفاع سابق لعيار 21 يوم السبت بمقدار 60 جنيهًا، مما قد يكون حدّ من نشاط السوق.

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