جيش الاحتلال الإسرائيلي يحذر سكان غزة من الاقتراب من محور نتساريم

العدو الصهيوني
بوابة الفجر

حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، سكان قطاع غزة من الاقتراب من محور نتساريم، وذلك في ضوء التوترات المستمرة مع حركة حماس وخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وفقًا لتصريحات المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي.

تصريحات أفيخاي أدرعي

في منشور رسمي على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أشار أدرعي إلى:

  1. استمرار العمل بالتعليمات الحالية، والتي تحظر بشكل صارم الاقتراب من محور نتساريم.
  2. ربط فتح المحور بتسوية قضية الأسيرة أربيل يهود، مؤكدًا أن المحور سيبقى مغلقًا حتى انتهاء المفاوضات بين الوسطاء وإسرائيل.
  3. دعوته لسكان القطاع بقوله:

"انصاعوا إلى التعليمات للحفاظ على سلامتكم".

تصعيد مستمر

يأتي هذا التحذير في ظل تصاعد التوتر بين حماس وإسرائيل، خاصة بعد الخلافات المتعلقة بملف الأسيرة أربيل يهود.
وفي سياق متصل، تستمر محاولات الوسطاء في السعي لحل الخلافات القائمة بين الطرفين، وسط أجواء مشحونة قد تؤثر على عودة الاستقرار في المنطقة.

خلفية حول محور نتساريم

يُعد محور نتساريم نقطة استراتيجية في جنوب قطاع غزة، وكان على مدار السنوات الماضية مسرحًا للتوترات بين قوات الاحتلال وسكان القطاع، خاصة خلال فترات التصعيد الأمني.

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