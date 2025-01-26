إسرائيل تطلق النار تجاه مدنيين جنوب لبنان وتحذر من العودة إلى القرى الحدودية

عربي ودولي
بوابة الفجر

نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصادر إعلامية لبنانية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار صباح اليوم، الأحد، باتجاه مدنيين كانوا يعبرون سيرًا على الأقدام نحو بلدتي حولا وميس الجبل، جنوب لبنان. 

يأتي هذا التصعيد في ظل توترات متزايدة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

تحذيرات جيش الاحتلال لسكان جنوب لبنان

في منشور على صفحته الرسمية بـ "فيسبوك"، أكد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، استمرار الحظر المفروض على سكان جنوب لبنان من الانتقال جنوبًا إلى خط القرى الحدودية ومحيطها.

تصريحات أفيخاي أدرعي

  1. حظر التحرك جنوبًا:

"حتى إشعار آخر، يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى ومحيطها."

  1. مخاطر الانتقال جنوب الخط:

"كل من ينتقل جنوب هذا الخط يعرض نفسه للخطر."

  1. تحذير من العودة إلى القرى:
    نشر قائمة طويلة من القرى المحظور العودة إليها، ومنها:
    • حولا، ميس الجبل، الناقورة، بنت جبيل، عيترون، مارون الراس، شبعا، عيناتا، وغيرها.

تصعيد التوترات على الحدود

  1. استهداف المدنيين: إطلاق النار تجاه مدنيين يعكس استمرار التصعيد على الحدود اللبنانية.
  2. منع العودة: استمرار الحظر على القرى الجنوبية يضاعف معاناة السكان المحليين، الذين يجدون أنفسهم عالقين بين النزوح القسري وخطر العودة.
  3. الأزمة الإقليمية: يأتي هذا في سياق التوترات الأوسع بين إسرائيل ولبنان، مع عدم وضوح مستقبل الوضع الأمني في المنطقة.
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