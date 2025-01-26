ترتيب الدوري الانجليزي 2024-2025 قبل مباريات اليوم الأحد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية لمتابعة مباريات الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي والذي يشهد الكثير من المباريات القوية والمثيرة في كل جولة سواء على مستوى النتيجة أو الآداء الفني.

توج مانشستر سيتي بلقب البريميرليج العاشر في تاريخه في الموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع آرسنال حتى آخر جولة.

يحتل ليفربول حاليا صدارة البريميرليج برصيد 53 نقطة بينما يحتل آرسنال المركز الثاني برصيد 47 نقطة وجاء نوتنجهام فورست في المركز الثالث برصيد 44 نقطة.

ترتيب الدوري الانجليزي 2024-2025 قبل مباريات اليوم الأحد

ويستعرض الفجر الرياضي ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن..

1 - ليفربول 53 نقطة

2 - آرسنال 47 نقطة

3- نوتنجهام فورست 44 نقطة

4- مانشستر سيتي 41 نقطة

5- نيوكاسل يونايتد 41 نقطة

6 - تشيلسي 40 نقطة

7 - بورنموث 40 نقطة

8 - أستون فيلا 36 نقطة

9 - برايتون 34 نقطة

10 - فولهام 33 نقطة

11 - برينتفورد 28 نقطة

12 - كريستال بالاس 27 نقطة

13 - مانشستر يونايتد 26 نقطة

14 - ويستهام يونايتد 26 نقطة

15 - توتنهام 24 نقطة

16 - إيفرتون 23 نقطة

17 - وولفرهامبتون 16 نقطة

18 - إيبسويتش تاون 16 نقطة

19 - ليستر سيتي 14 نقطة

20 - ساوثهامبتون 6 نقاط

 

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