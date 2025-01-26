تفاصيل صفقة تبادل الأسرى الفلسطينيين: الإبعاد ومصير أقدم سجين بعد 40 عامًا في السجون الإسرائيلية

كشف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، عن تطورات جديدة تتعلق بصفقة تبادل الأسرى الفلسطينيين مع إسرائيل، والتي تضمنت إبعاد مجموعة من الأسرى الفلسطينيين، من بينهم أقدم سجين قضى أكثر من 40 عامًا في السجون الإسرائيلية.

ترتيبات إبعاد الأسرى الفلسطينيين

وصول الأسرى إلى مصر: تم نقل مجموعة من الأسرى الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية كجزء من صفقة التبادل.

وقد أوضح أحمد موسى أن العدد الإجمالي للأسرى المُبعدين يبلغ نحو 90 شخصًا، غالبيتهم ممن صدرت ضدهم أحكام بالسجن لفترات طويلة.

وجهات الترحيل: وفقًا للاتفاقية، لن يُسمح للمبعدين بالبقاء في مصر، حيث سيتم نقلهم إلى دول أبدت استعدادها لاستقبالهم. أبرز هذه الدول هي:

تركيا.

تونس.

الجزائر.

الدور المصري: الأسرى أعربوا عن شكرهم الكبير لمصر على جهودها الحثيثة في إنجاح هذه الصفقة وضمان سلامتهم. مصر من جانبها أكدت حرصها على دعم الاستقرار في غزة والحفاظ على وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

أقدم سجين فلسطيني في الصفقة

لم يتم ذكر اسم أقدم سجين فلسطيني بشكل مباشر، لكنه يُعد أحد الرموز الوطنية، إذ قضى أكثر من 40 عامًا داخل السجون الإسرائيلية قبل الإفراج عنه ضمن هذه الصفقة.

الدور المصري في ملف غزة

مصر لم تكتفِ بدور الوساطة لإنجاز الصفقة فقط، بل تواصل جهودها لضمان استقرار الأوضاع الإنسانية والأمنية في قطاع غزة. وتشمل هذه الجهود: