موعد ورابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة شمال سيناء 2025: تفاصيل وإجراءات التصحيح

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء اليوم السبت، بدء أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول لعام 2025.

يأتي ذلك بتوجيهات الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبتنسيق مع الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

تفاصيل عملية التصحيح

إجراءات التصحيح: يتم تصحيح جميع المواد في وقت واحد لضمان الانتهاء من العمل في الموعد المحدد. قاعات منفصلة خصصت لكل مادة بإشراف الموجهين العامين لكل تخصص. التشديد على الدقة والمراجعة النهائية لضمان حصول كل طالب على حقه.



تصريحات وكيل وزارة التربية والتعليم:

حمزة رضوان، وكيل الوزارة، أكد أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية خلال الأسبوع المقبل بعد اعتمادها رسميًا من المحافظ.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في شمال سيناء

من المقرر أن تُعتمد نتيجة الصف الثالث الإعدادي للترم الأول بمحافظة شمال سيناء قريبًا، حيث يتم حاليًا تصحيح الأوراق ومراجعتها.

سيتم الإعلان عن النتيجة على موقع مديرية التربية والتعليم الرسمي فور الانتهاء.

رابط النتيجة:

لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بشمال سيناء برقم الجلوس، يمكنكم زيارة الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم عبر الرابط التالي:

نتيجة الشهادة الإعدادية - شمال سيناء

إحصائيات وأرقام امتحانات الشهادة الإعدادية بشمال سيناء

عدد الطلاب: 10،436 طالبًا وطالبة.

10،436 طالبًا وطالبة. عدد اللجان: 92 لجنة امتحانية.

92 لجنة امتحانية. الإدارات التعليمية: تغطي 6 إدارات تعليمية.

تغطي 6 إدارات تعليمية. انتهاء الامتحانات: الخميس 23 يناير 2025.

جدول الامتحانات:

السبت 18 يناير: اللغة العربية والخط والإملاء.

الاثنين 20 يناير: الدراسات الاجتماعية والهندسة.

الثلاثاء 21 يناير: العلوم والتربية الفنية.

الأربعاء 22 يناير: الجبر والإحصاء والكمبيوتر.

الخميس 23 يناير: اللغة الإنجليزية والتربية الدينية.

نظام التقييم في الشهادة الإعدادية 2025