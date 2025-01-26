رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول في القاهرة والمحافظات: موعد الإعلان والخطوات
يترقب الطلاب وأولياء الأمور في جميع محافظات مصر موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2025.
وفقًا للتصريحات الرسمية، من المتوقع إعلان النتائج نهاية الأسبوع المقبل وحتى مطلع الأسبوع الأول من فبراير، قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني.
خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول
للاطلاع على النتيجة بمجرد الإعلان عنها، يمكن اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى بوابة مديرية التربية والتعليم الخاصة بالمحافظة.
- اختيار الخدمات من القائمة الرئيسية.
- النقر على خدمات البوابة.
- اختيار نتائج الامتحانات.
- إدخال رقم الجلوس.
- النتيجة ستظهر تفصيلية فورًا.
روابط نتائج الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات 2025
يمكنك الوصول إلى النتائج من خلال الروابط المخصصة لكل محافظة:
- القاهرة: اضغط هنا
- الجيزة: اضغط هنا
- الإسكندرية: اضغط هنا
- الشرقية: اضغط هنا
- المنوفية: اضغط هنا
- الدقهلية: اضغط هنا
- الغربية: اضغط هنا
- أسيوط: اضغط هنا
- سوهاج: اضغط هنا
- مطروح: اضغط هنا
- البحيرة: اضغط هنا
للاطلاع على بقية المحافظات، يمكن زيارة الروابط المخصصة لكل مديرية تعليمية.
توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2025
- اللغة العربية: 40 درجة.
- اللغة الإنجليزية: 30 درجة.
- الرياضيات: 30 درجة.
- الدراسات الاجتماعية: 20 درجة.
- العلوم: 20 درجة.
- إجمالي درجات الترم الأول: 140 درجة.
- إجمالي العام الدراسي: 280 درجة.
معلومات إضافية عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025
- النتائج تُعلن إلكترونيًا عبر مواقع المديريات التعليمية الرسمية.
- أعمال الكنترول تشمل التصحيح والمراجعة الدقيقة لضمان حصول كل طالب على حقه.
- النظام الحالي يعتمد على تقسيم التقييم إلى ترمين دراسيين دون احتساب درجات أعمال السنة.