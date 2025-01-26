استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 26 يناير 2025

سجل سعر الدولار الأمريكي استقرارًا مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأحد 26 يناير 2025، بعد انتهاء العطلة الأسبوعية للبنوك، حيث شهدت العملة الأمريكية ارتفاعًا في تعاملات الخميس الماضي.

وفيما يلي أسعار الدولار وفقًا لأحدث مستوياتها في بعض البنوك المصرية:

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 26 يناير 2025

بنك قناة السويس

سعر الشراء: 50.27 جنيه

سعر البيع: 50.37 جنيه

بنك المصرف المتحد

سعر الشراء: 50.23 جنيه

سعر البيع: 50.33 جنيه

البنك الأهلي المصري

سعر الشراء: 50.23 جنيه

سعر البيع: 50.33 جنيه

بنك مصر

سعر الشراء: 50.23 جنيه

سعر البيع: 50.33 جنيه

البنك التجاري الدولي

سعر الشراء: 50.23 جنيه

سعر البيع: 50.33 جنيه

بنك الإسكندرية