استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 26 يناير 2025

الاقتصاد
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سجل سعر الدولار الأمريكي استقرارًا مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأحد 26 يناير 2025، بعد انتهاء العطلة الأسبوعية للبنوك، حيث شهدت العملة الأمريكية ارتفاعًا في تعاملات الخميس الماضي.

وفيما يلي أسعار الدولار وفقًا لأحدث مستوياتها في بعض البنوك المصرية:

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 26 يناير 2025

بنك قناة السويس

  • سعر الشراء: 50.27 جنيه
  • سعر البيع: 50.37 جنيه

بنك المصرف المتحد

  • سعر الشراء: 50.23 جنيه
  • سعر البيع: 50.33 جنيه

البنك الأهلي المصري

  • سعر الشراء: 50.23 جنيه
  • سعر البيع: 50.33 جنيه

بنك مصر

  • سعر الشراء: 50.23 جنيه
  • سعر البيع: 50.33 جنيه

البنك التجاري الدولي

  • سعر الشراء: 50.23 جنيه
  • سعر البيع: 50.33 جنيه

بنك الإسكندرية

  • سعر الشراء: 50.23 جنيه
  • سعر البيع: 50.33 جنيه
استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 26 يناير 2025 الدولار سعر الدولار الدولار مقابل الجنيه

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