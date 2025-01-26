التضامن الاجتماعي: 457 سيدة تنطبق عليهن شروط مسابقة الأم المثالية لعام 2025

من بين 755 متقدمة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي تلقيها 755 طلبًا للمشاركة في مسابقة الأم المثالية لعام 2025، حيث انطبقت الشروط على 457 سيدة من مختلف المحافظات. جاء ذلك في تقرير رفعته الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عقب غلق باب التقديم.

وتوزعت الفئات المؤهلة على 385 أمًا طبيعية، و21 أمًا بديلة، و51 أمًا لأبناء من ذوي الإعاقة. بينما تم استبعاد 298 سيدة لعدم استيفائهن الشروط.

آلية الاختيار والتصعيد

سيتم تصعيد 2 من الأمهات المثاليات الطبيعيات، وأم مثالية واحدة لابن من ذوي الإعاقة، وأم مثالية واحدة من الأمهات البديلات أو الكافلات من كل محافظة. وستُعرض الأسماء المختارة على اللجنة المركزية في 10 فبراير المقبل لاختيار 27 أمًا طبيعية، وأمًا واحدة من كل من الفئتين الأخريين.

الفئات المكرمة وشروط الاختيار

تشمل التكريمات:

أم مثالية لكل محافظة.

أم بديلة قدمت الرعاية لأبناء "كريمي النسب" أو كفلت طفلًا دون زواج.

أم مثالية لابن من ذوي الإعاقة، شرط تميزه في مجالات رياضية أو علمية أو فنية.

أم لشهيد من القوات المسلحة أو الشرطة يتم ترشيحها من الجهات المعنية.

الشروط العامة للاختيار

أن تكون لدى الأم قصة عطاء مميزة.

إلمامها بالقراءة والكتابة.

ألا يزيد عدد أبنائها عن ثلاثة (باستثناء المحافظات الحدودية).

أن يكون الأبناء حاصلين على مؤهلات عالية أو ملتحقين بالمرحلة الجامعية، ويُستثنى الابن ذو الإعاقة غير القابل للتعليم.

تفضيل الأمهات العاملات أو الأرامل أو المطلقات أو من لهن دور بارز في العمل التطوعي والمجتمعي.

شروط خاصة بالأم البديلة والكافلة

تشمل الشروط أن تكون الأم قد كفلت الطفل في منزلها ووفرت له حياة نفسية واجتماعية مستقرة، مع تحقيق المساواة بين الأبناء البيولوجيين والبديلين. وتُفضل الأسر التي حقق أبناؤها البديلون أو أبناء الزوج نجاحات علمية بارزة.

تؤكد الوزارة أن هذه المسابقة تأتي تكريمًا لدور الأمهات في بناء أجيال صالحة، ودعمًا للقيم الإنسانية والتكافل الاجتماعي.