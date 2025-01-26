رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2025 الترم الأول: موعد الاستعلام والخطوات

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بوابة الفجر

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2025 الترم الأول خلال هذه الفترة، مع اقتراب موعد إعلان النتائج، حيث ينتظر الطلاب بفارغ الصبر معرفة درجاتهم في الفصل الدراسي الأول لعام 2025، ويعتمدون على الرابط الرسمي الذي تخصصه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للاطلاع على النتائج.

موعد إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2025 الترم الأول

من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2025 للفصل الدراسي الأول في الأيام القليلة القادمة، بعد انتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات التابعة للمديريات التعليمية في جميع المحافظات.

سيقوم الطلاب بالحصول على نتائجهم فور اعتمادها رسميًا من الوزارة.

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2025 الترم الأول

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2025 عبر الرابط الرسمي الذي ستخصصه وزارة التربية والتعليم على موقعها الإلكتروني، بعد اعتماد النتائج بشكل رسمي.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2025 الترم الأول

لتسهيل عملية الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2025 الترم الأول، يمكن للطلاب وأولياء الأمور اتباع الخطوات التالية:

  1. زيارة بوابة التعليم الأساسي عبر الرابط الرسمي.
  2. إدخال الرقم القومي الخاص بالطالب.
  3. اختيار المرحلة الدراسية: الثانوي.
  4. تحديد الصف الدراسي: الأول الثانوي.
  5. اختيار الفصل الدراسي: الفصل الدراسي الأول.
  6. الضغط على زر عرض النتيجة.

بعد إتمام هذه الخطوات، ستظهر نتيجة الطالب مباشرة.

توزيع درجات الصف الأول الثانوي 2025 الترم الأول

قامت وزارة التربية والتعليم بتحديد توزيع درجات الصف الأول الثانوي 2025 للفصل الدراسي الأول على النحو التالي:

  • اللغة العربية: 50 درجة
  • اللغة الإنجليزية: 40 درجة
  • اللغة الثانية (الفرنسية/الألمانية): 30 درجة
  • الرياضيات: 40 درجة
  • الفيزياء: 20 درجة
  • الكيمياء: 20 درجة
  • الأحياء: 20 درجة
  • التاريخ والجغرافيا: 20 درجة لكل مادة

يتم جمع درجات المواد المختلفة لحساب مجموع الصف الأول الثانوي في الفصل الدراسي الأول 2025.

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