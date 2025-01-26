ترتيب الدوري الايطالي 2024-2025 قبل مباريات اليوم الأحد
تستأنف اليوم الأحد فعاليات الأسبوع الثاني والعشرون من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز، لموسم 2024-2025.
ويتصدر الفريق الجنوبي "نابولي" ترتيب الكالتشيو برصيد 53 نقطة من 22 مباراة، بفارق 6 نقاط، عن أقرب ملاحقيه إنتر ميلان والذي يمتلك في رصيده 47 نقطة، من 20 مواجهة.
ترتيب الكالتشيو 2024-2025 قبل مباريات اليوم الأحد
1-نابولي -22 مباراة - 53 نقطة.
2-إنتر ميلان - 20 مباراة - 47 نقطة.
3-أتالانتا - 22 مباراة - 46 نقطة.
4-لاتسيو - 21 مباراة - 39 نقطة.
5-يوفنتوس - 22 مباراة - 37 نقطة.
6-بولونيا - 21 مباراة - 34 نقطة.
7-فيورنتينا - 20 مباراة - 33 نقطة.
8-ميلان - 20 مباراة - 31 نقطة.
9-روما - 21 مباراة -27 نقطة.
10-تورينو - 22 مباراة - 26 نقطة.
11-اودينيزي - 21 مباراة - 26 نقطة.
12-جنوى - 21 مباراة - 23 نقطة.
13-كومو - 22 مباراة - 22 نقطة.
14-إمبولي - 22 مباراة - 21 نقطة.
15-كالياري - 22 مباراة - 21 نقطة.
16-بارما - 21 مباراة - 20 نقطة.
17-ليتشي - 21 مباراة - 20 نقطة.
18-هيلاس فيرونا - 21 مباراة - 19 نقطة.
19-فينيزيا - 21 مباراة - 15 نقطة.
20-مونزا - 21 مباراة - 13 نقطة.