"كان بيعدي الطريق".. إحالة سائق للمحاكمة الجنائية في حادث دهس طفل

حوادث
حادث مروري
حادث مروري


قررت جهات التحقيق بعين شمس، اليوم الاحد،إحالة سائق للمحاكمة الجنائية بتهمة دهس طفل أثناء عبوره الطريق مما أسفر عن مصرعه في الحال.
تعود تفاصيل الواقعة لـ تلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث في دائرة قسم شرطة عين شمس ووجود متوفى، وعليه، انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ، حيث تبين أن الطفل كان يعبر الطريق عندما صدمته سيارة مسرعة، مما أدى إلى وفاته فورًا.
تم نقل جثة الطفل إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وباشرت التحقيقات في الحادث. عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط السائق المتهم، الذي أقر بالحادث.
حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، حيث أمرت بإحالته للمحاكمة الجنائية.

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