جامعة القاهرة تشارك فى فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته ال56

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رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

تشارك جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56،  بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، والذي بدأت فعالياته من 23 يناير ويستمرحتى 5 فبراير المقبل.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن الجامعة تشارك في المعرض القاهرة بمجموعة كبيرة من الإصدارات والمجلات التي تمثل إضافة كبيرة لحركة العلم والثقافة والفكر، ويتم عرضها بصالة (1) جناح A8، وتتنوع مجالات الكتب والمراجع التي تشارك بها الجامعة في شتى صنوف المعرفة والعلوم، مؤكدًا حرص الجامعة على المشاركة في فعاليات المعرض لكونه من أهم الفعاليات الثقافية التي تستهدف توجيه الطلاب نحو القراءة والتعرف على مختلف المجالات الثقافية والأدبية، وإدراكًا منها للدور الثقافي والعلمي الكبير الذي يمثله المعرض كأحد أكبر الفعاليات الثقافية على الصعيدين العربي والدولي ومقصدًا للأدباء والمتخصصين والمثقفين والمفكرين من مختلف الدول.

 

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلي تنظيم الجامعة ندوتين خلال فعاليات المعرض حيث يتعلق موضوع الندوة الأولي بتدشين "قاموس القاهرة  للشباب العربي" بالتعاون بين كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وكلية دار العلوم، ويأتي موضوع الندوة الثانية تحت عنوان " جامعة القاهرة في 100 عام من العطاء"، لافتًا إلي احتفاء هيئة الكتاب هذا العام بشخصية المرحوم  الدكتور أحمد مستجير أستاذ تربية الحيوان وعميد كلية الزراعة الأسبق،وذلك من خلال تنظيم ندوة بعنوان " أ.د احمد مستجير... الهندسة الوراثية والنبات" بمشاركة الدكتور هاني الشيمي عميد كلية الزراعة الأسبق، والدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، والدكتور أحمد شوقي أستاذ فسيولوجي وبيو تكنولوجي النبات بكلية الزراعة بالجامعة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة غادة عبد الباري القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على مشاركة الجامعة في فعاليات المعرض، إن الجامعة سوف تشارك في المعرض بجناح يضم عددًا كبيرًا من الكتب الثقافية والمراجع العلمية والمعاجم التي تمثل إصدارات الجامعة وعددًا من كلياتها ومعاهدها ومراكزها، بالإضافة إلى إصدارات المجلات العلمية المتخصصة للكليات والأقسام العلمية والمراكز البحثية، لنشر رسالة وفكر جامعة القاهرة وعلمائها.

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