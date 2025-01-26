عاجل:- ترامب يقترح "تطهير غزة" ودعوة لمصر والأردن لاستقبال الفلسطينيين

العدو الصهيوني
ترامب
ترامب

في تصريحات مثيرة للجدل، قدم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم السبت 25 يناير 2025، مقترحًا لما أسماه بـ "تطهير غزة"، ودعا مصر والأردن لاستقبال الفلسطينيين من قطاع غزة. 

تأتي هذه التصريحات في وقت حساس بعد الحرب المستمرة على القطاع منذ أكتوبر 2023، ورفض كلا البلدين مرارًا هذا المقترح الذي يهدف إلى تهجير الفلسطينيين.

تفاصيل مقترح ترامب

حسب موقع فرانس 24، استعرض ترامب مقترحه على متن الطائرة الرئاسية إير فورس وان أمام الصحفيين، حيث دعا مصر والأردن لاستقبال الفلسطينيين من قطاع غزة. 

وقال ترامب: "نتحدث عن مليون ونصف مليون شخص لتطهير المنطقة برمتها. على مر القرون، شهدت هذه المنطقة نزاعات عديدة. لا أعرف ولكن يجب أن يحصل أمر ما"، وأضاف أن نقل سكان غزة قد يكون "موقتًا أو طويل الأجل"، مشيرًا إلى أن "المكان مدمر حرفيًا الآن، والناس يموتون هناك".

وأشار ترامب إلى أن الدول العربية قد تساهم في بناء مساكن جديدة للفلسطينيين في مكان آخر، حيث يمكنهم العيش بسلام.

ردود فعل مصر والأردن

منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، أعلنت مصر والأردن مرارًا رفضهما فكرة تهجير الفلسطينيين من القطاع أو الضفة الغربية المحتلة، وتمسك البلدان بمسار حل الدولتين الذي يهدف إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وقد قادت مصر والأردن معارضة العالم العربي لأي محاولات تهجير قسري من قبل إسرائيل، مؤكّدين أن نقل الفلسطينيين من غزة هو تصفية للقضية الفلسطينية. 

وفي تصريحات سابقة، شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على رفض مصر لأي سيناريوهات تستهدف "فصل غزة عن الضفة والقدس"، وأكد أهمية تأسيس الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967.

خلفية التصريحات

تأتي تصريحات ترامب في وقت حساس جدًا بالنسبة للقضية الفلسطينية، حيث يعيش قطاع غزة أوضاعًا إنسانية صعبة نتيجة للعمليات العسكرية المستمرة. 

وتؤكد الدول العربية المواقف الثابتة لها تجاه رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، من خلال تهجير الفلسطينيين من أراضيهم أو فصل غزة عن الضفة الغربية.

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