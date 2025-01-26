عيار 18 الآن.. أسعار الذهب اليوم الاحد 26-1-2024 في محافظة قنا

شهدت أسعار الذهب في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الاحد، لدى كبار الصاغة.

وتنشر بوابة “الفجر” أسعار الذهب اليوم، في مراكز محافظة قنا.

وجاءت أسعار الذهب كالتالي:

العيار بيع للتاجر شراء من التاجر عيار 24 4،377 جنيه 4،406 جنيه عيار 22 4،013 جنيه 4،039 جنيه عيار 21 3،830 جنيه 3،855 جنيه عيار 18 3،283 جنيه 3،304 جنيه عيار 14 2،553 جنيه 2،570 جنيه عيار 12 2،189 جنيه 2،203 جنيه عيار 9 1،642 جنيه 1،652 جنيه

كما تباين اليوم أسعار الذهب لعيار 21 داخل محال الصاغة، في محافظات الجمهورية بزيادة نسبية بسبب زيادة الطلب على الذهب، إضافة إلى ارتفاع في سعر الدولار.

أسعار الذهب اليوم

العيار بيع للتاجر شراء من التاجر عيار 24 4،377 جنيه 4،406 جنيه عيار 22 4،013 جنيه 4،039 جنيه عيار 21 3،830 جنيه 3،855 جنيه عيار 18 3،283 جنيه 3،304 جنيه عيار 14 2،553 جنيه 2،570 جنيه عيار 12 2،189 جنيه 2،203 جنيه عيار 9 1،642 جنيه 1،652 جنيه

سعر المصنعية والدمغة

كما نعرض متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، والتي تتراوح بين 80 إلى 120 جنيهًا، وسيتم تحديث الأسعار في أسواق الصاغة أو تغيرات أسعار المعدن الأصفر في مصر أو فى حالة حدوث أي تغير في أسعار الذهب العالمية بصورة فورية.

أسباب عدم استقرار أسعار الذهب