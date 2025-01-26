تحذيرات الأرصاد الجوية: استمرار الاضطرابات الجوية والأمطار الرعدية في معظم المحافظات

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الأحد 26 يناير 2025 من استمرار الاضطرابات الجوية في معظم المحافظات الساحلية والدلتا وصولًا إلى القاهرة الكبرى.

وتشهد البلاد اليوم تكاثرًا في السحب الممطرة، مع احتمال هطول أمطار متوسطة إلى خفيفة وقد تكون رعدية في بعض الأحيان، وذلك بسبب المنخفض الجوي المؤثر على المنطقة.

تفاصيل الاضطرابات الجوية

حسب تقرير الأرصاد، ستعود الرياح الشمالية الغربية النشطة (الشنطة) لتؤثر على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، بسرعات تصل إلى 36 كيلو مترًا في الساعة، ما يعزز تأثير المنخفض الجوي الذي يعمل على تكاثر السحب الممطرة.

ستستمر هذه الأجواء حتى منتصف الأسبوع الجاري، حيث تتركز الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

حددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار اليوم بناءً على بيانات الأقمار الصناعية، وتشمل الأماكن التالية:

الإسكندرية

كفر الشيخ

البحيرة

دمياط

بورسعيد

العريش

رفح

الإسماعيلية

السويس

القاهرة

القليوبية

الجيزة

سرعات الرياح على المحافظات:

كما أصدرت الأرصاد تقريرًا حول سرعات الرياح المتوقعة في عدد من المحافظات:

القاهرة الكبرى : سرعة الرياح تصل إلى 20 كيلومترًا في الساعة ، مع طقس غائم وممطر.

: سرعة الرياح تصل إلى ، مع طقس غائم وممطر. الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية : سرعة الرياح تصل إلى 36 كيلومترًا في الساعة ، مع طقس غائم وممطر.

: سرعة الرياح تصل إلى ، مع طقس غائم وممطر. السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة : سرعة الرياح تصل إلى 30 كيلومترًا في الساعة ، مع طقس غائم وممطر.

: سرعة الرياح تصل إلى ، مع طقس غائم وممطر. جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء : سرعة الرياح تصل إلى 38 كيلومترًا في الساعة ، مع طقس غائم.

: سرعة الرياح تصل إلى ، مع طقس غائم. شمال ووسط الصعيد : طقس غائم ورياح نشطة بسرعات تصل إلى 26 كيلومترًا في الساعة .

: طقس غائم ورياح نشطة بسرعات تصل إلى . جنوب الصعيد: طقس مشمس، مع رياح نشطة أحيانًا بسرعات 24 كيلومترًا في الساعة.

نصيحة للأفراد:

في ظل هذه الاضطرابات الجوية، من المتوقع أن تشهد بعض المناطق تدني الرؤية بسبب الأمطار الرعدية والرياح الشديدة، لذا ينصح المواطنين باتخاذ الاحتياطات اللازمة، خصوصًا في المناطق الساحلية والمناطق التي تشهد أمطارًا غزيرة.