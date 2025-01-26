أسعار العملات في مصر اليوم الأحد 26 يناير 2025: الدولار اليورو والريال السعودي

الاقتصاد
الدولار
الدولار

شهدت أسعار العملات في السوق المصري اليوم الأحد 26 يناير 2025 تحديثًا جديدًا من قبل البنوك العاملة في مصر، حيث تم تسجيل أسعار صرف متعددة في البنوك مثل الدولار واليورو والريال السعودي. 

إليك تفاصيل الأسعار:

أسعار العملات اليوم في مصر

سعر الدولار الأمريكي:

  • في بنك مصر: 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع.
  • في البنك الأهلي المصري: 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبي:

  • في بنك مصر: 52.30 جنيه للشراء، و52.95 جنيه للبيع.
  • في البنك الأهلي المصري: 52.30 جنيه للشراء، و52.95 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي:

  • في بنك مصر: 13.34 جنيه للشراء، و13.41 جنيه للبيع.
  • في البنك الأهلي المصري: 13.34 جنيه للشراء، و13.41 جنيه للبيع.

نصائح للمستهلكين:

تستمر أسعار العملات في مصر في التغيير بشكل دوري نتيجة للظروف الاقتصادية المتغيرة. يفضل متابعة تحديثات الأسعار بشكل مستمر عند الرغبة في القيام بأي معاملات مصرفية أو تحويل عملات.

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