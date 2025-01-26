أسعار الذهب اليوم الأحد 26 يناير 2025 في مصر والعالم: استقرار في الصاغة بعد ارتفاعات أمس

شهد سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 26 يناير 2025 استقرارًا داخل محلات الصاغة، بعد أن شهد المعدن الأصفر ارتفاعًا ملحوظًا أمس، حيث زاد سعر الذهب عيار 21 بنحو 60 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي، لم يسجل سعر الذهب أي تغييرات جديدة بعد آخر ارتفاع في سعر الأونصة الذي بلغ 22 دولارًا في البورصات العالمية.

أسعار الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب عيار 24:

سجل 4388 جنيهًا للجرام، دون أي تغيرات جديدة بعد الزيادة الأخيرة أمس.

سعر الذهب عيار 21:

سجل 3840 جنيهًا للجرام، وبالمصنعية يصل إلى 3940 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18:

سجل 3291 جنيهًا للجرام، دون أي تغيرات جديدة بعد الزيادة الأخيرة.

سعر الجنيه الذهب عيار 21:

سجل 30720 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا:

لم يسجل سعر الأونصة أي تغيرات جديدة، ليصل إلى 2770 دولارًا، بعد ارتفاعه الأخير.

نصائح للمستهلكين:

يُظهر الذهب استقرارًا في الأسعار داخل السوق المصري، ويعكس ارتفاعات عالمية غير ملحوظة في الوقت الحالي.

من المهم متابعة التحديثات المستمرة لتحديد أفضل وقت للشراء أو البيع، خاصة مع التغيرات المحتملة في أسواق المعادن.