محافظ أسيوط يدشن مبادرة بذرة أمل مستقبل أفضل بالجهد والعمل بمدرسة خديجة يوسف بحى شرق

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جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

دشن اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اليوم الأحد مبادرة بذرة أمل  مستقبل أفضل بالجهد والعمل لتشجيع طلاب التعليم الفني على زراعة الشتلات والخياطة والنجارة بقاعة مسرح مدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات بحى شرق مدينة أسيوط وذلك في إطار إهتمام المحافظة بالصناعات الحرفية والمشروعات الصغيرة التي تسهم في توفير فرص عمل للشباب، وتعزز الاستفادة من الموارد المتاحة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باستغلال كافة الإمكانيات المتاحة لتعزيز الموارد الإقتصادية وتحقيق رؤية مصر 2030

وجاء ذلك بحضور محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وعلي سيد وكيل وزارة العمل بأسيوط، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، والدكتور أحمد سعد عميد الكلية التكنولوجيا المصرية الألمانية، وسيد الشريف مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، وأبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق، ومجدي ميلاد مدير عام إدارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة، ومصطفى فهمي مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، واتحاد طلاب المدارس، وبمشاركة العشرات من طلاب التعليم الفني بالمدارس المختلفة.

واستعرض المحافظ ـ خلال كلمته ـ الجهود التي تبذلها المحافظة في القطاعات المختلفة وخاصة الإهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر كمشروع زراعة وإنتاج الأزولا التي يتم استخدامها كعلف للحيوان، ومشروع إنشاء الصوب الزراعية، ومشروع الإستفادة من مخلفات الموز في إنتاج سماد سائل وصناعة ألياف وورق وإنتاج كمبوست والعمل على تطويرها لتعظيم الإستفادة منها ما يساهم في توفير فرص عمل للشباب وتعزيز الإستفادة من الإمكانات المتاحة ويقلل الفاقد البيئي مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تعظيم الإستفادة من كافة المقومات المتاحة لدينا في لتحسين الإنتاجية وتشجيع الطلاب على البدء في تنفيذ المشروعات.

وأكد محافظ أسيوط على أهمية تفعيل دور المدارس الفنية ككيانات إنتاجية تساهم في تحقيق التنمية المحلية داخل المحافظة خاصة وإنها تمتلك الإمكانيات والكوادر القادرة على تنفيذ المشروعات بكفاءة عالية لافتًا إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين هذه المدارس وكافة القطاعات بالمحافظة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن تسهم في توفير فرص عمل للشباب وتعزيز الإقتصاد المحلي مشيرًا إلى أهمية ربط التعليم الفني بسوق العمل واستغلال خبرات وطاقات طلاب وطالبات التعليم الفني وتأهيلهم لسوق العمل وصقل مهاراتهم وخبراتهم داعيًا الطلاب والطالبات لكسب الخبرات والتدريب الجيد على الحرف اليدوية وتنفيذ مشروعات بسيطة متناهية الصغر ليكونوا منتجين ومدرين للدخل مساعدين لأسرهم على أعباء الحياة وتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا على أن تقوم المحافظة بتنظيم معارض ومنافذ لتسويق تلك المنتجات وإشراكهم في مختلف المعارض التي تنفذها المحافظة لمساعدتهم وتشجيعهم على الإستمرار في تحقيق دخل مستدام ما يساهم في تحسين الإقتصاد المحلي يضمن استكمال مسيرة البناء والعمل ورفعة الوطن من أجل مستقبل أفضل لهم وللأجيال المقبلة خاصة مع الإهتمام البالغ من الرئيس السيسي في هذا الشأن.

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