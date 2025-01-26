4 خطوات للاستعلام عن المخالفات المرورية..تعرف عليها

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يتعرض الكثير من  مالكى السيارات، لمخالفات مرورية أثناء سيرهم بمركبتهم، ولذلك  أتاح موقع النيابة العامة خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا

  تستعرض بوابة "الفجر" عن كيفية الاستعلام وخطواته وهى الآتى:

1- الدخول على موقع النيابة العامة، وبعد ذلك الضغط على أيقونة الاستعلامات

2- ثم بعد ذلك  تحديد نوع الاستعلام عن مخالفات المرور سواء كانت رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة

3- الضغط على أيقونة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

4- وأخيرا تقوم بالضغط على أيقونة إجمالي المخالفات


 

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