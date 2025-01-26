الآن.. سعر الجنيه الذهب اليوم الاحد 26-1-2024 في محافظة قنا

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الذهب

شهدت أسعار الذهب في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الاحد، لدى كبار الصاغة.

وتنشر بوابة “الفجر” أسعار الذهب اليوم، في مراكز محافظة قنا.

وجاءت أسعار الذهب كالتالي:

العيار

بيع للتاجر

شراء من التاجر

عيار 24

4،377  جنيه

4،406  جنيه

عيار 22

4،013  جنيه

4،039  جنيه

عيار 21

3،830  جنيه

3،855  جنيه

عيار 18

3،283  جنيه

3،304  جنيه

عيار 14

2،553  جنيه

2،570  جنيه

عيار 12

2،189  جنيه

2،203  جنيه

عيار 9

1،642  جنيه

1،652  جنيه

 

كما تباين اليوم أسعار الذهب لعيار 21 داخل محال الصاغة، في محافظات الجمهورية بزيادة نسبية بسبب زيادة الطلب على الذهب، إضافة إلى ارتفاع في سعر الدولار.

أسعار الذهب اليوم

 

العيار

بيع للتاجر

شراء من التاجر

عيار 24

4،377  جنيه

4،406  جنيه

عيار 22

4،013  جنيه

4،039  جنيه

عيار 21

3،830  جنيه

3،855  جنيه

عيار 18

3،283  جنيه

3،304  جنيه

عيار 14

2،553  جنيه

2،570  جنيه

عيار 12

2،189  جنيه

2،203  جنيه

عيار 9

1،642  جنيه

1،652  جنيه

 

 

 

سعر المصنعية والدمغة

كما نعرض متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، والتي تتراوح بين 80 إلى 120 جنيهًا، وسيتم تحديث الأسعار في أسواق الصاغة أو تغيرات أسعار المعدن الأصفر في مصر أو فى حالة حدوث أي تغير في أسعار الذهب العالمية بصورة فورية.

أسباب عدم استقرار أسعار الذهب

  1. ارتفاع أسعار السلع والخدمات: شهدت العديد من السلع والخدمات ارتفاعًا في أسعارها مع بداية العام الجديد، وتوقعات بزيادة التضخم بعد انخفاضه في الأشهر السابقة.
  2. قيود تعامل البنوك بالنقد الأجنبي: قامت بعض البنوك بإيقاف تعاملاتها بالنقد الأجنبي خارج مصر من خلال البطاقات البنكية بسبب نقص الدولار، وتقليص عدد البنوك الأخرى حد الاستخدام الشهري إلى 50 دولارًا.
  3. عدم انتظام حركة الصاغة وتسعير الذهب: تشهد حركة الصاغة وتسعير الذهب عدم انتظامًا، وتم تداول أخبار عن تراجع المعروض من الذهب الخام وانخفاض توفره في الأسواق.
  4. محادثات مستمرة مع صندوق النقد الدولي: تجري الحكومة المصرية محادثات مستمرة مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قيمة القرض المقدم لمصر، والتي قد تصل إلى 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى مراجعة صندوق النقد الدولي وصرف الشرائح الثانية والثالثة من القرض.
  5. زيادة في الطلب على السبائك والعملات الذهب: شهدت مصر زيادة واضحة في الطلب على السبائك والعملات الذهبية.
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