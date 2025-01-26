حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية

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قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:  
مديرية أمن أسوان 
ضبط عدد (4) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كجم لمخدر الحشيش- 3 كجم لمخدر البانجو - كمية لمخدر "الهيروين، الشابو، الأفيون") بحوزة (4 متهمين لـ "2 منهم معلومات جنائية"). 
ضبط عدد (4) قطع سلاح نارى دون ترخيص.. عبارة عن (2 بندقية خرطوش - 2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات)، تنفيذ عدد (810) حكم قضائى متنوع. 
مديرية أمن دمياط 
ضبط عدد (5) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كجم لمخدر الحشيش – أكثر من 9 كجم لمخدر البانجو – 8 كجم لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا ضبط (2) قطعة سلاح نارى دون ترخيص.. عبارة عن (2 فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة (5 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية"). 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية. 
 

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