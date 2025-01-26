حيازة مخدرات وسلاح.. إحالة عنصرين إجراميين في روض الفرج للمحاكمة



أمرت نيابة شمال القاهرة باحالة عاطلين بتهمة حيازة كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري بمنطقة روض الفرج للمحاكمة الجنائية



وحاء في امر الاحالة ان المتهمان فى غضون مارس الماضي بدائرة قسم شرطة روض الفرج، محافظة القاهرة حاز المتهم الأول بقصد الاتجار جوهرا مخدرا الحشيش واقراص تابينتادول في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

كما حاز المتهم الأول سلاحا ناريا غير مششخن فرد خرطوش دون ترخيص كما احرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا من تابينتادول في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

واضاف امر الاحالة ان المتهم الثاني حازا بواسطة المتهم الأول سلاحا ناريا غير مششخن فرد خرطوش دون ترخيص.

كما حاز المتهم الثاني بقصد الاتجار جوهرا مخدرا الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

واشار امر الاحالة إنه ثبت من تقرير المعمل الكيماوى بأن القطع والأقراص المضبوطة هي لجوهر الحشيش وعقار تابينتادول المخدرين المدرجين بالجدولين الأول والثالث من قانون المخدرات.

كما ثبت من تقرير قسم الأدلة الجنائية أن السلاح النارى المضبوط عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع بماسورة غير مششخنة عيار 16مم سليم وصالحة للإستعمال.