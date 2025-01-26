حيازة مخدرات وسلاح.. إحالة عنصرين إجراميين في روض الفرج للمحاكمة

حوادث
متهم
متهم


أمرت نيابة شمال القاهرة باحالة عاطلين بتهمة حيازة كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري بمنطقة روض الفرج للمحاكمة الجنائية


وحاء في امر الاحالة ان المتهمان فى غضون مارس الماضي بدائرة قسم شرطة روض الفرج، محافظة القاهرة حاز المتهم الأول بقصد الاتجار جوهرا مخدرا الحشيش واقراص تابينتادول في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

كما حاز المتهم الأول سلاحا ناريا غير مششخن فرد خرطوش دون ترخيص كما احرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا من تابينتادول في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

واضاف امر الاحالة ان المتهم الثاني حازا بواسطة المتهم الأول سلاحا ناريا غير مششخن فرد خرطوش دون ترخيص.

كما حاز المتهم الثاني بقصد الاتجار جوهرا مخدرا الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

واشار امر الاحالة إنه ثبت من تقرير المعمل الكيماوى بأن القطع والأقراص المضبوطة هي لجوهر الحشيش وعقار تابينتادول المخدرين المدرجين بالجدولين الأول والثالث من قانون المخدرات.

كما ثبت من تقرير قسم الأدلة الجنائية أن السلاح النارى المضبوط عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع بماسورة غير مششخنة عيار 16مم سليم وصالحة للإستعمال.

حوادث الفجر احاله عاطل المخدرات المواد المخدرة المعمل الكيماوي المخدرة امر الاحالة تقرير المعمل الكيماوي جوهر الحشيش حيازة مخدرات

مواد متعلقة

سحب 986 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

انتشار أمني قبل بدء محاكمة المتهمين بقتل طفلة في السلام

"إما الوطن أو الشهادة".. سبب اختيار 25 يناير للاحتفال بـ عيد الشرطة

خطوات بسيطة للحصول على "فيش وتشبيه"

طريقة استرداد الكفالة بعد البراءة والتصالح مع المحكمة

آلية الاستعلام عن وجود استئناف بالقضايا إلكترونيا

في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر

خطوة بخطوة.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

مانشستر سيتي يقلب الطاولة على تشيلسي بفوز مثير 3-1 في قمة الدوري الإنجليزي بمشاركة النجم المصري عمر مرموش

عاجل- ترامب يقترح تهجير أهل غزة إلى مصر والأردن (تفاصيل)

اتحاد السلة يعلن إقامة المهرجان الشتوي للميني باسكت لأول مرة في كفر الشيخ

وزير الشباب والرياضة يتفقد حمام السباحة بمركز التنمية الشبابية بالأسمرات

نجم نابولي: أردنا الفوز وقد فعلنا ذلك ونحن سعداء للغاية

موراي يستهدف تحسين قدراته التدريبية

مصلحة الضرائب المصرية توفر أكواد التفعيل للتسجيل على منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات

اتفاق تحت 17 عامًا ينتصر على الاتحاد بثنائية في دوري السعودي للناشئين