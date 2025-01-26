صورها خلسة..التحقيق مع عامل صور زميلته أثناء تغيير ملابسها في كرداسة

حوادث
ارشفية
ارشفية

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع عامل صور زميلته خلسة أثناء تبديل ملابسها داخل حمام مستوصف طبي محل عملها بمنطقة كرداسة.

صورها خلسة

تلقي ضباط مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من عاملة بمستوصف طبي تتهم زميلتها بتصويرها خلسة أثناء تبديل ملابسها داخل الحمام بمحل عملها، وقيامه بإرسال الفيديوهات لها وابتزازها لإقامة علاقة غير شرعية معه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الإجراءات القانونية تباشر النيابة العامة بمديرية أمن الجيزة النيابة العامة مباحث مركز شرطة مباحث مركز شرطة كرداسة

مواد متعلقة

ابتزها لإقامة علاقة..حبس ممرضة قتلت سائقا بالسكين فى الوراق

اعترافات ممرضة بقتل سائق في الوراق: حاول يبتزني وهددني بالاتصال بزوجي

ابتزها لإقامة علاقة.. التحقيق مع سيدة قتلت سائقا بالسكين فى الوراق

دون إصابات..تفاصيل نشوب حريق بمدخنة مطعم فى الدقي

أزمة نفسية..تفاصيل إنهاء فتاة حياتها قفزًا في أبو النمرس

بسبب الإدمان..تفاصيل إنهاء مدمن حياته بتناوله ماء نار في البدرشين

التحقيق في العثور على جثة شخص طافية بنهر النيل بمنشأة القناطر

تفاصيل مصرع شخص سقط من أعلي الطريق الدائري بالجيزة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

مانشستر سيتي يقلب الطاولة على تشيلسي بفوز مثير 3-1 في قمة الدوري الإنجليزي بمشاركة النجم المصري عمر مرموش

عاجل- ترامب يقترح تهجير أهل غزة إلى مصر والأردن (تفاصيل)

اتحاد السلة يعلن إقامة المهرجان الشتوي للميني باسكت لأول مرة في كفر الشيخ

وزير الشباب والرياضة يتفقد حمام السباحة بمركز التنمية الشبابية بالأسمرات

نجم نابولي: أردنا الفوز وقد فعلنا ذلك ونحن سعداء للغاية

موراي يستهدف تحسين قدراته التدريبية

مصلحة الضرائب المصرية توفر أكواد التفعيل للتسجيل على منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات

اتفاق تحت 17 عامًا ينتصر على الاتحاد بثنائية في دوري السعودي للناشئين