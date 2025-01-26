صورها خلسة..التحقيق مع عامل صور زميلته أثناء تغيير ملابسها في كرداسة

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع عامل صور زميلته خلسة أثناء تبديل ملابسها داخل حمام مستوصف طبي محل عملها بمنطقة كرداسة.

صورها خلسة

تلقي ضباط مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من عاملة بمستوصف طبي تتهم زميلتها بتصويرها خلسة أثناء تبديل ملابسها داخل الحمام بمحل عملها، وقيامه بإرسال الفيديوهات لها وابتزازها لإقامة علاقة غير شرعية معه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.