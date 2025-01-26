دون إصابات..تفاصيل نشوب حريق بمصنع تنر داخل عقار في كرداسة

حوادث
ارشفية
ارشفية

تباشر النيابة العامة، التحقيق في نشوب حريق بعقار حوله مالكه إلى مصنع "تنر" بإحدى قرى كرداسة، ولم يسفر عن إصابات 

حريق بمصنع تنر

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد نشوف حريق بعقار في قرية تابعة لمركز كرداسة، انتقل رجال الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتم محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات، قبل امتدادها للعقارات المجاورة.

 

وتبين من خلال المعاينة الأولية، أن الحريق اندلع بعقار، وتم تحويله إلى مصنع تنر، وحُرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لمباشرة النيابة المختصة التحقيق.

اتخاذ الإجراءات القانونية تباشر النيابة العامة المعاينة الأولية غرفة النجدة بالجيزة رجال الحماية المدنية دون إصابات حريق بمصنع نشوب حريق

مواد متعلقة

ابتزها لإقامة علاقة..حبس ممرضة قتلت سائقا بالسكين فى الوراق

اعترافات ممرضة بقتل سائق في الوراق: حاول يبتزني وهددني بالاتصال بزوجي

ابتزها لإقامة علاقة.. التحقيق مع سيدة قتلت سائقا بالسكين فى الوراق

دون إصابات..تفاصيل نشوب حريق بمدخنة مطعم فى الدقي

أزمة نفسية..تفاصيل إنهاء فتاة حياتها قفزًا في أبو النمرس

بسبب الإدمان..تفاصيل إنهاء مدمن حياته بتناوله ماء نار في البدرشين

التحقيق في العثور على جثة شخص طافية بنهر النيل بمنشأة القناطر

تفاصيل مصرع شخص سقط من أعلي الطريق الدائري بالجيزة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

مانشستر سيتي يقلب الطاولة على تشيلسي بفوز مثير 3-1 في قمة الدوري الإنجليزي بمشاركة النجم المصري عمر مرموش

عاجل- ترامب يقترح تهجير أهل غزة إلى مصر والأردن (تفاصيل)

اتحاد السلة يعلن إقامة المهرجان الشتوي للميني باسكت لأول مرة في كفر الشيخ

وزير الشباب والرياضة يتفقد حمام السباحة بمركز التنمية الشبابية بالأسمرات

نجم نابولي: أردنا الفوز وقد فعلنا ذلك ونحن سعداء للغاية

موراي يستهدف تحسين قدراته التدريبية

مصلحة الضرائب المصرية توفر أكواد التفعيل للتسجيل على منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات

اتفاق تحت 17 عامًا ينتصر على الاتحاد بثنائية في دوري السعودي للناشئين