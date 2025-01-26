دون إصابات..تفاصيل نشوب حريق بمصنع تنر داخل عقار في كرداسة

تباشر النيابة العامة، التحقيق في نشوب حريق بعقار حوله مالكه إلى مصنع "تنر" بإحدى قرى كرداسة، ولم يسفر عن إصابات

حريق بمصنع تنر

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد نشوف حريق بعقار في قرية تابعة لمركز كرداسة، انتقل رجال الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتم محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات، قبل امتدادها للعقارات المجاورة.





وتبين من خلال المعاينة الأولية، أن الحريق اندلع بعقار، وتم تحويله إلى مصنع تنر، وحُرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لمباشرة النيابة المختصة التحقيق.