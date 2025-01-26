انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدي في الأبقار وجدري الأغنام والماعز بالمنيا

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حملات بيطري المنيا
حملات بيطري المنيا

تحت رعاية اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، تنطلق اليوم الأحد الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي في الأبقار وجدري الأغنام والماعز، بهدف حماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية والحفاظ على الإنتاج الحيواني وتوفير منتجات حيوانية آمنة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد السيد، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن الحملة تغطي جميع مراكز المحافظة، من خلال فرق عمل مدربة ومجهزة بأحدث الوسائل، لضمان تحصين أكبر عدد ممكن من الحيوانات المستهدفة، مناشدا جميع المربين وأصحاب المزارع  بضرورة التعاون مع فرق التحصين لضمان نجاح الحملة.

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