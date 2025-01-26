تفاصيل لقاء محافظ أسيوط مع المواطنين بمركز القوصية للاستماع لطلباتهم

واصل اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اليوم الأحد لقاءاته مع المواطنين للاستماع لطلباتهم لوضع الحلول المناسبة وتذليل أية عقبات تواجههم مؤكدًا حرصه الدائم على التواصل المباشر مع المواطنين بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم سعيًا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أهمية النزول إلى أرض الواقع للوقوف على الاحتياجات الفعلية للمواطنين والعمل على اتخاذ الإجراءات لحل مشكلات لهم وتحسين الخدمات المقدمة.

وجاء ذلك بقاعة النادي الرياضي بمدينة القوصية بحضور النائب إبراهيم نظير عضو مجلس النواب، وخالد محمد وكيل وزارة التموين بأسيوط، وخميس محمد وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، والدكتور صلاح علي مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط، وعارف محمد على مدير إدارة الإصلاح الزراعي بأسيوط، ومصطفى فهمي مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة القوصية، وأشرف طنطاوي ورباح حمدي نائبي رئيس المركز، والعديد من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي المركز.

وحيث استمع محافظ أسيوط ـ خلال اللقاء ـ لمطالب المواطنين وناقش معهم عدد من المقترحات والحلول العاجلة لبعض الشكاوى والطلبات، كما أستعرض المشروعات التي تتم على أرض المحافظة والتي تساهم في تطوير الخدمات في القطاعات المختلفة بالمراكز وخاصة في القرى الأكثر احتياجًا فضلًا عن الجهود التي تبذلها المحافظة في القطاعات المختلفة وخاصة الإهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر كمشروع زراعة وإنتاج الأزولا التي يتم استخدامها كعلف للحيوان، ومشروع إنشاء الصوب الزراعية، ومشروع الإستفادة من مخلفات الموز في إنتاج سماد سائل وصناعة ألياف وورق وإنتاج كمبوست والعمل على تطويرها لتعظيم الإستفادة منها ما يساهم في توفير فرص عمل للشباب وتعزيز الإستفادة من الإمكانات المتاحة ويقلل الفاقد البيئي.

وأكد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة والتسهيلات للمواطنين وتذليل العقبات أمامهم والعمل على وضع حلول عاجلة للمشاكل التي قد تواجههم في أسرع وقت ممكن فضلًا عن اهتمامه بتنفيذ المزيد من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للشباب وتعظيم الإستفادة من الإمكانات والموارد المتاحة لدينا بكافة الطرق الممكنة ما ينعكس إيجابيًا على توفير فرص عمل ويساهم في تحقيق خطط التنمية المرجوة التي تعمل عليها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقًا لرؤية مصر 2030، داعيًا الشباب إلى تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر المدرة للدخل وجعل أسرهم منتجة ما يساهم في تحسين الإقتصاد المحلي بالإضافة إلى المشاركة في المبادرات والفعاليات المختلفة والالتحاق بالبرامج التدريبية لتطوير أنفسهم وصقل خبراتهم وتأهيلهم إلى سوق العمل مشيرًا إلى إستمرار عقد مثل تلك اللقاءات بصفة دورية للتواصل المباشر والدائم مع المواطنين بكافة فئاتهم بمختلف المراكز والقرى خاصة مع إهتمام الدولة بالمواطن في القرى الأكثر احتياجًا استكمالًا لمسيرة البناء والعمل ورفعة الوطن من أجل مستقبل أفضل لهم وللأجيال المقبلة خاصة مع الإهتمام البالغ من الرئيس السيسي في هذا الشأن.