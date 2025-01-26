لهذا السبب.. زيارة مفاجئة لرئيس مياه أسيوط لمحطة صرف صحى البورة

نفذ المهندس محمود شحاتة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد اليوم الأحد زيارة مفاجئة لمحطة صرف صحى البورة بمركز أسيوط

وجاء ذلك في ضوء ذلك تمكنت الشركة من استبدال إحدى طلمبات محطة الصرف الصحي التابعة للبنك الدولي بمنطقة غرب مدينة أسيوط بطلمبة جديدة مزودة بقميص تبريد من ماركة جراند فوس بقدرة تصريف تبلغ 200 لتر/ثانية ورفع مانومتري يصل إلى 52 مترًا



وفي ظل المتابعة الميدانية المفاجئة من رئيس الشركة تم تغيير الوسط الترشيحي لمحطة مياه البورة الإرتوازي لمعالجة الحديد والمنجنيز والتى تصل طاقتها الإنتاجية إلى 60 ل/ث لتغذية قرى البورة والهدايا وعلوان بمركز أسيوط بحري حرصا على جودة المياه المنتجة