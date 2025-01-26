لهذا السبب.. زيارة مفاجئة لرئيس مياه أسيوط لمحطة صرف صحى البورة

محافظات
جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية المفاجئة

نفذ  المهندس محمود شحاتة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد اليوم الأحد زيارة مفاجئة لمحطة صرف صحى البورة بمركز أسيوط

 

وجاء ذلك في ضوء ذلك تمكنت الشركة من استبدال إحدى طلمبات محطة الصرف الصحي التابعة للبنك الدولي بمنطقة غرب مدينة أسيوط بطلمبة جديدة مزودة بقميص تبريد من ماركة جراند فوس بقدرة تصريف تبلغ 200 لتر/ثانية ورفع مانومتري يصل إلى 52 مترًا


وفي ظل المتابعة الميدانية المفاجئة من رئيس الشركة تم تغيير الوسط الترشيحي لمحطة مياه البورة الإرتوازي لمعالجة الحديد والمنجنيز والتى تصل طاقتها الإنتاجية إلى 60 ل/ث لتغذية قرى البورة والهدايا وعلوان بمركز أسيوط بحري حرصا على جودة المياه المنتجة

اسيوط ألدو الجدى الجديد الزي الحد الحديد الدول الدولي الهدايا ألش الشر الشرب الشرب والصرف الصحي الترشيح التي الزيارة التابع التابعة الهدا الجد الشرك الانتاج الان الص الصح الصحي الإنتاجية الب إله الشركة أسيوط والوادي الجديد الأحد الصرف استبدال اسيو المهن الصرف الصحى بأسيوط المتابعة الميدانية المهندس المفاجئ المن الصرف الصحي

مواد متعلقة

تفاصيل زيارة رئيس جامعة أسيوط لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

إصابة ثلاثة أشخاص إثر مشاجرة بشارع فريال بحى شرق أسيوط

إصابة شخصان إثر انقلاب سيارة ملاكى بأسيوط الجديدة

رئيس جامعة أسيوط يهنئ الرئيس السيسي ووزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة ال73

محافظ أسيوط يشهد الاحتفال بذكرى الاسراء والمعراج بمسجد البقلى بحى غرب

تفاصيل الزيارة المفاجئة لرئيس مياه أسيوط لمحطة صرف صحي نائلة خاتون بحى غرب

محافظ أسيوط: تنظيم حملة تموينية مكبرة على أماكن عرض وتداول بيع اللحوم بمركز القوصية

رئيس جامعة أسيوط يشارك فى ورشة عمل حول الإتاحة في التعليم

الأكثر قراءة

مانشستر سيتي يقلب الطاولة على تشيلسي بفوز مثير 3-1 في قمة الدوري الإنجليزي بمشاركة النجم المصري عمر مرموش

عاجل- ترامب يقترح تهجير أهل غزة إلى مصر والأردن (تفاصيل)

اتحاد السلة يعلن إقامة المهرجان الشتوي للميني باسكت لأول مرة في كفر الشيخ

وزير الشباب والرياضة يتفقد حمام السباحة بمركز التنمية الشبابية بالأسمرات

نجم نابولي: أردنا الفوز وقد فعلنا ذلك ونحن سعداء للغاية

موراي يستهدف تحسين قدراته التدريبية

مصلحة الضرائب المصرية توفر أكواد التفعيل للتسجيل على منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات

اتفاق تحت 17 عامًا ينتصر على الاتحاد بثنائية في دوري السعودي للناشئين