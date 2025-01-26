غلق مخبز ومكافأة آخر في جولة لمحافظ الدقهلية استهدفت المنصورة وبلقاس

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جولة محافظ الدقهلية
جولة محافظ الدقهلية

نفذ  اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية،  اليوم الأحد جولة مفاجئة شاملة، تفقد خلالها مركز بلقاس ومدينة المنصورة، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومدى جودتها وسرعة تنفيذها.

وتفقد محافظ الدقهلية عدد من المخابز بمركز بلقاس ومدينة المنصورة، وقرر على الفور اغلاق مخبز الخلالة التابعة للوحدة المحلية بالستاموني بمركز بلقاس لمدة شهرين بسبب مخالفته الجسيمة للوزن والمتمثلة في نقص وزن الرغيف 30 جرام، وفي جولته بمدينة المنصورة، قرر مكافأة مخبز مهاب بركات بقولنجيل بالمنصورة لاستمراره في الالتزام بالمواصفات والوزن وبسبب رضا المواطنين المترددين على المخبز وحسن الخدمة المقدمة للمواطنين، وكلف مدير مديرية التموين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تفقد محافظ الدقهلية عدد من المخابز بمدينة المنصورة شملت مخبز عبد العال بحي الأشجار، ومخبز عاشور مطاوع بسندوب، والتقى المواطنين أمام المخابز واستمع إليهم ومطالبهم وأكد حرصه على تلبية مطالبهم وتوفير احتياجاتهم، وكلف مدير مديرية التموين بتكثيف الرقابة على المخابز بجميع مدن ومراكز المحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية خلال جولته أنه لن يسمح بالتقصير أو الإهمال في توفير وتقديم الخدمات اللائقة للمواطنين في جميع المجالات الخدمية بجميع المراكز والمدن، خاصة فيما يخص احتياجات المواطنين من الخبز والسلع الغذائية المختلفة وتلبية احتياجاتهم اليومية الأساسية.

جولة محافظ الدقهلية

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